Kritik an Stadt Leipzig - „Barriere-Bambi 2021“ für den Nordstrand am Cospudener See

Wenn gehandicapte Menschen außen vor bleiben – dann stehen der Nordstrand des Cospudener Sees und Berliner Flughafen BER plötzlich auf einer Stufe. Warum das so ist, machte die Verleihung der „Barriere-Bambis 2021“ deutlich.