Die Arbeiten für die „Neue Mitte“ des Schulzentrums Grünau starten

Die „Neue Mitte“ kann Konturen annehmen. So heißt der integrale Erweiterungsbau, der die Gebäude auf dem künftigen Campus Grünau am Miltitzer Weg 1–4 verbinden wird. Die Bauarbeiten auf der Freifläche nahe dem Sportplatz haben inzwischen begonnen. „Eine festliche Grundsteinlegung musste aufgrund der derzeitigen Situation leider abgesagt werden“, bedauert Armin Seufert, zuständiger Sachgebietsleiter im Amt für Jugend, Schule und Bildung.

Blick auf die Baustelle vom Schulzentrum Grünau im Miltitzer Weg. Der komplette Campus soll zum Schuljahr 2022/23 öffnen. Quelle: André Kempner

Zum Campus Grünau werden derzeit das Max-Klinger-Gymnasium, das Förderzentrum Grünau sowie die 94. Oberschule vereint. Mehrere Gebäude in DDR-Plattenbauweise werden seit 2019 modernisiert – der komplette Campus soll zum Schuljahr 2022/23 fertig sein. Dann ist dort Platz für fast 2000 Schüler. Alle Gebäude wurden Mitte der 1980-er Jahre in Typenbauweise errichtet. Im Neubau wird es eine vorgelagerte Terrasse geben. Der Campusplatz davor dient als Gemeinschaftsfläche – dort können kulturelle oder sportliche Veranstaltungen stattfinden. Der Entwurf stammt von der agn Niederberghaus & Partner GmbH.

Größtes Schulbauvorhaben im Leipziger Westen

„Der Neubau mit Mensa, Aula und Bibliothek entfaltet eine Brückenwirkung zwischen den bestehenden Schulgebäuden“, erklärt Schulbürgermeister Thomas Fabian ( SPD). Das eröffne neue Möglichkeiten für die pädagogische Arbeit sowie den sozialen Zusammenhalt von drei verschiedenen Schulen. Rund 52,2 Millionen Euro werden in das Prestigeobjekt für den Leipziger Westen investiert. Davon übernimmt die Stadt rund 18,8 Millionen Euro selbst. Der Rest sind Fördermittel des Freistaates Sachsen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“.

Die Bauarbeiten erfolgen während des laufenden Schulbetriebes. Ein Teil des Klinger-Gymnasiums ist derzeit in die Taro-Schule am Clara-Zetkin-Park ausgelagert. Die „94.“ nutzt ein Schulgebäude in der Max-Planck-Straße als Interim.

So wird der neue Campus des Schulzentrums Grünau einmal aussehen. Quelle: agn Niederberghaus & Partner GmbH

Von M.O.