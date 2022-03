Leipzig

Die Stadt Leipzig hat ihre 8636 Beschäftigten im vergangenen und aktuellen Jahr nach ihrer Arbeitszufriedenheit befragt. Das Ergebnis ist eine 2,6 auf der Schulnotenskala. 64 Prozent erklärten, sie seien überwiegend oder sehr zufrieden. 28 Prozent gaben an, sie seien eher unzufrieden oder eher zufrieden. Acht Prozent teilten mit, dass sie überwiegend oder sehr unzufrieden seien. Die Ergebnisse entsprechen in etwa denen einer ähnlichen Befragung von 2019. 

Notenspanne reicht von 1,4 bis 4,67

Gute Noten vergaben die Beschäftigten für die Zufriedenheit mit den eigenen Arbeitsaufgaben (2,21), das Arbeitsklima (2,46) sowie die Zusammenarbeit mit dem direkten Vorgesetzten (2,32). Auch die aktuellen Arbeitszeitregelungen (1,9) sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf (2,1) wurden positiv bewertet. Weniger gut schätzen die Mitarbeitenden die Führungskultur im Rathaus ein (2,92): Sie fühlen sich nicht optimal auf künftige Aufgaben und Veränderungen vorbereitet (2,88). Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit in der Stadtverwaltung bekommt eine noch schlechtere Note (3,06). Verbesserungsbedarf wird auch bei der Organisation von Arbeitsabläufen im eigenen Team gesehen (2,8). Diese Gesamtergebnisse unterscheiden sich innerhalb der rund 250 Organisationseinheiten erheblich – die Notenspanne reicht von 1,4 bis 4,67.

„Noch Luft nach oben“

„Das Ergebnis kann sich sehen lassen, es gibt aber noch Luft nach oben“, konstatierte Personalamtsleiterin Claudia Franko bei der Vorstellung der Befragung am Dienstag. Die Stadt wolle weiter an der Verbesserung der Zufriedenheit arbeiten – die Ergebnisse werden innerhalb der Teams von April bis Juni ausgewertet; im Mai sollen konkrete Maßnahmen beginnen. Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) leitete aus den Ergebnissen ebenfalls Aufgaben ab. Auch wenn bereits Entwicklungsprogramme für Leitungskräfte laufen, gebe es mit Blick auf die Führungskultur noch einiges zu tun. Die festgestellten Mängel bei der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit müssten ebenso angegangen werden. Der Bürger könne zu Recht den Anspruch erheben, dass die Räder im Rathaus besser ineinander greifen. Hörning sah die Ergebnisse aber auch vor dem Hintergrund großer Aufgaben der Verwaltung – zuletzt vor allem durch Corona. „Den Mitarbeitenden stecken zwei Jahre Pandemie in den Knochen“, sagte der Dezernatschef.

Budget für Personalentwicklung verdoppelt

Die Stadt hat das Budget für die Personalentwicklung per Ratsbeschluss zuletzt von 130 Euro pro Jahr und Beschäftigtem (2019) auf 259 Euro (2021) verdoppelt. Damit liege die Leipziger Verwaltung aber immer noch deutlich unter vergleichbaren Werten – etwa bei der Leipziger Gruppe (1000 Euro pro Jahr und Beschäftigtem), in der freien Wirtschaft (974 Euro) oder im öffentlichen Dienst (418 Euro).

Rücklaufquote: 48,6 Prozent

An der Beschäftigtenbefragung hatten sich 4193 der 8636 Mitarbeitenden beteiligt – das entspricht einer Rücklaufquote von 48,6 Prozent. Somit haben sich mehr Beschäftigte beteiligt als an der letzten Befragung im Jahr 2019 (41,5 Prozent).

Von Björn Meine