In Leipzig gilt ab dem 9. Januar nur noch eine befristete Polizeiverordnung. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Hintergrund ist, dass die bestehende Polizeiordnung zum 8. Januar nach zehn Jahren außer Kraft tritt. Zwar ist schon eine neue Polizeiverordnung ausgearbeitet, der Stadtrat wird aber erst am 22. Januar zusammenkommen, um diese zu verabschieden.

Für eine Übergangszeit von einem Monat – bis zum 8. Februar – gilt dann eine befristete Polizeiordnung, die sich an die derzeit geltende Verordnung anlehnt, erklärte die Stadtverwaltung. Sie wird im Leipziger Amtsblatt (Ausgabe vom 21. Dezember) veröffentlicht.

Die neue Verordnung, die im Anschluss gelten soll regelt unter anderem Vorschriften für Hundehalter neu. So dürfen diese ihre Tiere zum Beispiel nicht mehr frei auf Sportplätzen laufen lassen. In größeren Menschengruppen müssen die Hunde Maulkörbe tragen.

