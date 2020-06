Bei der Umbenennung von Straßen holt Leipzig sich nun den Rat von Experten

Leipzig

Die geplante Umbenennung der Arndtstraße in Hannah-Arendt-Straße, gegen die sich Bürger mittels Petition und möglicherweise Klage wehren, hat eine emotionale Diskussion ausgelöst. Welche Straßennamen sind heute „politisch korrekt“? Bei dieser Entscheidung, wenn es um die Benennung und Umbenennung geht, soll künftig eine wissenschaftliche Kommission den Stadtrat beraten. Das hat der Rat mit knapper Mehrheit von 29 Ja-Stimmen sowie 28-Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen so beschlossen. Die Kommission soll nicht grundsätzlich alle Straßennamen überprüfen, sondern nur mit Auftrag der Ratsversammlung tätig werden. Damit entschärfte Bert Sander (parteilos) eine Initiative der Fraktion Grüne, der er sich als mittlerweile ehemaliges Mitglied der Wählervereinigung Leipzig angeschlossen hat.

CDU : Zustand von Straßen ist wichtiger

Ausgangspunkt war ein Antrag der Grünen-Fraktion, die alle derzeitigen Straßen- und Platznamen durch eine solche Kommission bewerten lassen wollte (die LVZ berichtete). Karl-Heinz Obser ( AfD) warf den Grünen vor, dass es ihnen lediglich darum gehe, politisch unliebsame Personen aus dem Straßenbild entsorgen zu wollen. Andreas Schultz ( CDU) verglich die Umbenennung von Straßen mit einer „Hexenjagd“, die für Anwohner und Verwaltung Kosten sowie bürokratischen Aufwand bringt. Seiner Fraktion sei der gute Zustand von Straßen und Gehwegen wichtiger als die Person, nach der sie benannt sind. Straßennamen sollten nur „im höchsten Notfall“ geändert werden. „Die Person muss zweifelsfrei ihren Status als ehrenwerte Persönlichkeit verloren haben.“

Anzeige

Politische Entscheidung bleibt beim Stadtrat

Bert Sander (parteilos) verwies auf die aktuelle Situation nach dem Tod des US-Amerikaners George Floyd. „Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland gibt es vieles aufzuarbeiten: Rassismus, Kolonialismus und Antisemitismus etwa“, sagte er. Der Stadtrat und die bereits bestehende AG Straßennamen seien keine wissenschaftlichen Kommissionen, die das wirklich beurteilen könnten. „Die politische Entscheidung, soll sie nicht beliebig oder willkürlich ausfallen, muss natürlich der Stadtrat treffen.“ Zuvor solle allerdings die Stadtgesellschaft in Entscheidungen einbezogen werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Die AG habe „wertvolle Arbeit“ geleistet, so Marco Götze (Linke). Es sei aber sinnvoll, auf die Expertise von Universität, Archiven und Stadtgeschichtlichem Museum zurückzugreifen. Grünen-Stadtrat Jürgen Kasek betonte, dass im Zuge der weltweiten „ Black Lives Matter“-Bewegung jetzt der passende Moment sei, über Sprache, Denkmäler und ähnliches nachzudenken.

Lesen Sie auch:

5000 Unterschriften für den Namen „Arndtstraße“

Straßennamen in Leipzig: CDU will Grünen-Antrag entschärfen

Leipzigs Grüne wollen weitere Straßenumbenennungen prüfen lassen

Von Mathias Orbeck