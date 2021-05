Leipzig

Die Corona-Pandemie kann den Optimismus der Leipzigerinnen und Leipziger nicht bremsen. Das zeigt die Kommunale Bürgerumfrage 2020 – die Daten wurden mitten in der zweiten Welle im November 2020 sowie im Januar 2021 erhoben. Mehr als drei Viertel der befragten 9000 Messestädter sind mit ihrem Leben zufrieden. 65 Prozent schauen optimistisch in die Zukunft. 3.493 Befragte meldeten sich zurück (41 Prozent). Das ist laut Statistikamtsleiter Christian Schmitt eine beachtlich hohe Quote.

Familien sehen Wohnen als größtes Problem

Was sind die größten Probleme? Kriminalität und Sicherheit sowie Verkehr, da gibt es zu den Befragungen der Vorjahre keinen Unterschied. Vier von zehn Leipzigern sehen allerdings auch das Thema Wohnen als großes städtisches Problem. Der Anteil der Mieterhaushalte liegt in Leipzig bei 87 Prozent. Die relative Mietbelastung – gemessen an den Bestandsmieten – der Haushalte bleibt mit 29 Prozent des Einkommens dennoch relativ konstant.

„Wir haben zwar steigende Mieten, das wird aber durch ein höheres Einkommen im Haushalt ausgeglichen“, sagt Andrea Schultz, Abteilungsleiterin Stadtforschung vom Statistikamt. Wer eine Wohnung sucht, macht mit den Angebotsmieten, die den Preis in die Höhe schnellen lassen können, wohl eher andere Erfahrungen. Das wirkt sich auch auf die Zufriedenheit aus. Leipziger Eltern sehen Wohnen (54 Prozent) ebenso wie junge Erwachsene (47 Prozent) als größtes Problem. In der Leipziger Bevölkerung insgesamt sind es nur (38 Prozent). Bei den Älteren hingegen liegt der Fokus mehr auf Kriminalität und Sicherheit – besonders bei über 65-Jährigen (70 Prozent). „Die Entwicklung der registrierten Straftaten ist aber rückläufig“, stellt Schultz fest.

„Dennoch sind uns die Wahrnehmungen der Bürgerinnen und Bürger wichtig“, betont Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD): „Wir haben den Stadtordnungsdienst aufgestockt, um sichtbar für mehr Sicherheit zu sorgen. Es gibt inzwischen eine Fahrradstaffel.“ Eine eigene Hundestaffel sei ebenfalls in Vorbereitung. Die Stadt steuere zudem gegen, um für weiterhin bezahlbare Mieten zu sorgen. Hörning nannte da Vorhaben des sozialen Wohnungsbaus und die vom Stadtrat verabschiedeten Erhaltungssatzungen für sechs Gebiete als Beispiele.

Nettoeinkommen liegt bei 1480 Euro im Schnitt

Die eigene wirtschaftliche Lage bewertet die Mehrheit der Befragten (64 Prozent) als sehr gut oder gut (2019: 63 Prozent). Diese Einschätzung wird flankiert von einem persönlichen monatlichen Nettoeinkommen, das demnach 2020 weiter angestiegen ist – es liegt im Schnitt bei circa 1.480 Euro. Auch das monatliche Haushaltseinkommen hat sich leicht erhöht und liegt jetzt bei durchschnittlich rund 1.970 Euro. Was die wirtschaftliche Lage Leipzigs betrifft, so wird die von 43 Prozent als sehr gut oder gut beurteilt. Diese Tendenz sinkt (2019: 51 Prozent). „Wir können nicht genau erklären, woran das liegt. Es deckt sich nicht mit der Beurteilung der eigenen Situation“, so Schmitt. Es sei fraglich, dies allein auf die wirtschaftliche Unsicherheit des Pandemiejahres zurückzuführen. Dieser Wert war auch schon zwischen 2018 und 2019 rückläufig.

Detaillierte Auswertung bis Jahresende

Das Statistikamt will die Bürgerumfrage bis Jahresende detailliert auswerten. Dann sind auch wieder Aussagen, in welchen Stadtteilen die Einheimischen sich besonders wohl fühlen, möglich.

Von Mathias Orbeck