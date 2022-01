Bundes- oder Landesgartenschau: Leipziger Stadtrat soll Marschroute vorgeben

Leipzig

Mehr Grün für Leipzig – dazu könnte auch eine Gartenschau beitragen. Die Stadtverwaltung will bis Herbst 2022 prüfen, ob Leipzig sich um eine internationale oder nationale Gartenbauausstellung bemüht. Dabei reagiert sie gleich auf zwei Anträge, die derzeit im Stadtrat diskutiert werden. So möchte die AfD-Fraktion eine Bundesgartenschau in den Jahren 2033 oder 2035 beziehungsweise die Internationale Gartenbauausstellung 2037 an die Pleiße holen. Dafür soll nun ein tragfähiges Konzept inklusive Machbarkeitsstudie erarbeitet werden. Die angrenzenden Kommunen sowie externe Dritte wie die regionale Wirtschaft würden nach Möglichkeit einbezogen.

Hochstraße bleibt das Problem – Tunnellösung geplant

SPD und CDU verfolgen in ihrem gemeinsamen Antrag ein anderes Ziel: Sie wollen die Landesgartenschau nach Leipzig holen – und zwar möglichst gemeinsam mit Markkleeberg in den Agra-Park, der zu beiden Städten gehört. Das Areal wird derzeit durch die Hochstraße, die im Groben die Grenze des Markkleeberger und des Leipziger Teils bildet, regelrecht zerschnitten. Wie berichtet, wird seit Jahren über eine Troglösung für die Bundesstraße 2 diskutiert. Inzwischen ist das Projekt wenigstens in einer Absichtserklärung des Bundes verankert, welche zentralen Verkehrsprojekte in den nächsten Jahren im Freistaat Sachsen gefördert werden sollen (die LVZ berichtete). „Das Agra-Gelände kann vom Schub, den eine Landesgartenschau mit sich bringt, nur profitieren“, argumentiert CDU-Stadträtin Siegrun Seidel.

Die Agra-Brücke aus der Vogelperspektive: Sie trennt derzeit den Leipziger und Markkleeberger Teil und soll perspektivisch durch eine Tunnellösung ersetzt werden. Quelle: André Kempner

Die AfD lehnt dies grundsätzlich ab. „Gelebte und bewährte Praxis in Sachsen ist, dass kleinere und mittlere Kommunen den Zuschlag für eine Landesgartenschau erhalten“, so ihr Stadtrat Marius Beyer, der auf Löbau 2015 oder die Landesgartenschau 2019 in Frankenberg verweist. Der aus eigener Kraft prosperierende Großraum Leipzig sollte daher „den strukturschwachen Regionen Sachsens deshalb bei einer Bewerbung für eine Landesgartenschau kein Konkurrent sein“. Hinzu kommt: Für eine Bundesgartenschau gebe es deutlich mehr Fördergelder.

Kommunales Forum Südraum strebt Bundesgartenschau an

Was sagt nun die Stadtverwaltung? Sie prüft – natürlich unter Einbeziehung des Agra-Ausstellungsgeländes und des Agra-Parkes. Mitte 2021 hatte sich bereits das Kommunale Forum Südraum Leipzig mit der Bitte an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gewandt, sich zu einer Bundesgartenschau zu positionieren. Und das Rathaus scheint nicht abgeneigt. Gemeinsam mit kommunalen Akteuren in der Region, heißt es dort, sei sie „derzeit in der Prüfung der Rahmenbedingungen und potenzieller Flächen“ als Grundlage für eine Bewerbung um eine Internationale Bauausstellung (BA) und/oder um eine Internationale Gartenbauausstellung (BUGA/IGA) im Zeitraum 2031 bis 2037. Dabei will die Verwaltung auch Bürgerinnen und Bürger einbeziehen. Am 19. Januar wird sich der Stadtrat zunächst mit dem AfD-Antrag befassen. Ergebnis offen.

Von Mathias Orbeck