Leipzig

Nach drei polizeikritischen Tweets der Landtagsabgeordneten Juliane Nagel wirft die Leipziger CDU der Linke-Politikerin eine demokratiefeindliche Gesinnung vor. Parallel zu einer Demonstration gegen Polizeigewalt am Freitag in Leipzig-Connewitz nahm die Leipziger Stadträtin an einer Diskussion im UT Connewitz teil. Die Veranstaltung befasste sich mit der demokratischen Kontrolle der Polizei und wie eine Gesellschaft ohne Gewaltmonopol aussehen würde.

Nach der Diskussionsrunde fasste Nagel in drei Tweets zusammen, was im Laufe des Abend von den Teilnehmern vorgebracht wurde: „Es kann einer Linken nicht darum gehen " Polizei aus dem Viertel zu vertreiben." Entscheidend sei, „wie Gesellschaft ohne staatliches Gewaltmonopol funktioniert.“ Dieses müsse "zersplittert" und demokratisch kontrolliert werden, hieß es. In einer weiteren Twitter-Botschaft fasste sie den Abend zusammen mit den Worten: „Eine emanzipatorische Gesellschaft geht nur ohne Polizei.“ Trotzdem brauche es Instanzen, die Konflikte regeln und dabei an demokratische Entscheidungen gebunden sein.

Anhand dieser Tweets unterstellte am Sonntag Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist Juliane Nagel, sie fordere „eine komplette Abschaffung der Polizei und die Vertreibung aus bestimmen Stadtvierteln.“ Der frühere Bundestagsabgeordnete erklärte in einer Pressemitteilung: „Wenn nun einzelne Abgeordnete der Linkspartei eine Vertreibung oder gar Abschaffung der Polizei fordern, dann ist das ein erneuter Beleg für eine demokratiefeindliche Gesinnung.“

Am Freitagabend demonstrierten etwa 550 Menschen in Leipzig-Connewitz gegen Polizeigewalt. Der Zug wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert. Es kam zu vereinzelten Böllerwürfen. Nach Polizeiangaben seien fünf Beamte leicht verletzt und ein Streifenwagen beschädigt worden.

joka