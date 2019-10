CDU gibt Politik Mitschuld an Gewalt auf Demos

Leipzig

Nach Ausschreitungen während einer linken Demo hat sich die CDU-Ratsfraktion demonstrativ auf die Seite der Polizei gestellt. „Verbale und physische Gewalt gegen die Polizei ist durch nichts zu rechtfertigen“, sagte am Dienstag Fraktionschef Frank Tornau. „Wir stehen an der Seite der Polizisten, die tagtäglich für unsere Sicherheit ihren Kopf hinhalten.“ Die Kommunalpolitik trage eine Mitschuld an solchen Ereignissen.

Hemmschwelle zur Gewalt sinkt

„Man hat den Eindruck, Oberbürgermeister und Stadtverwaltung haben kein Problem damit, sich von Linksextremisten auf der Nase rumtanzen zu lassen“, sagte Tornau und erinnerte an eine öffentliche Streetballanlage in Connewitz mit dem Slogan „No Cops Antifa Area“.

Wenn das „niemanden in der Stadtverwaltung wirklich stört“, so der CDU-Politiker, „muss man sich nicht wundern, wenn dann auf sogenannten Demonstrationen Transparente mit der Aufschrift ,Ewiger Hass der Polizei’ mitgeführt werden. Die Hemmschwelle sinkt und aus verbaler wird schnell physische Gewalt.“ Tornau rief Oberbürbermeister Burkhard Jung ( SPD) dazu auf, sowohl „Links- als auch Rechtsextremismus schon im Ansatz“ zu bekämpfen.

Bei einer Demo am Freitag in Plagwitz unter dem Motto „Repression in Griechenland“ waren Polizisten angegriffen worden. Es gab Verletzte unter den Demonstranten und Ordnungshütern.

Von K. S.