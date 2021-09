Leipzig

Die CDU-Fraktion im Leipziger Stadtrat hat Kritik an der Haushaltspolitik von Linken, Grünen und SPD geäußert. Deren Reaktionen auf Vorschläge des Finanzbürgermeisters zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen seien besorgniserregend und alarmierend. „Ein Leben auf Kosten künftiger Generationen ist weder fair noch nachhaltig“, sagte am Donnerstag CDU-Fraktionsvorsitzender Frank Tornau.

Hintergrund seiner Kritik ist die Ablehnung eines von Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) vorgeschlagenen „Ausgaben-Moratoriums“. Die Begrenzung der städtischen Ausgaben für zwei, drei Jahre auf das aktuelle Niveau soll nach den Worten des Kämmerers zu einer Konsolidierung des durch die Corona-Krise stark belasteten Kommunalhaushaltes führen. Wie berichtet, wird sich der Schuldenberg der Stadt in den nächsten Jahren auf 1,2 Milliarden Euro verdoppeln und einen Rekordstand erreichen. Allerdings steigen die Einnahmen nicht in dem Tempo.

„Leipzig hat nicht nur ein Ausgaben-, sondern auch ein Einnahmenproblem“

„Ich habe schon in der Haushaltsberatung darauf hingewiesen, dass unsere Stadt seit Corona nicht nur ein Ausgaben-, sondern auch ein Einnahmenproblem hat“, sagte Tornau. Die Landesdirektion habe dies mit ihren Auflagen zum Doppelhaushalt 2021/22 bestätigt.

Tornau: „Ein ,Weiter so’ ohne Rücksicht auf die durch die Pandemie grundsätzlich veränderte Finanzlage ist den Menschen in unserer Stadt gegenüber auch schlicht unehrlich“, sagte er. „Dieses ,Koste es, was es wolle’ machen wir nicht mit!” Kommunale Finanzen seien nicht dafür da, „spezielle politische Wünsche Einzelner zu befriedigen oder politische Klientelpolitik zu betreiben”, so Tornau.

Von K. S.