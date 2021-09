Leipzig

Der Erinnerungsort im Capa-Haus in der Jahnallee 61 soll dauerhaft gesichert werden. Deshalb hat der Stadtrat Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) einstimmig beauftragt, mit dem Eigentümer der Immobilie zu verhandeln, inwieweit der Erinnerungsort institutionell ans Stadtgeschichtliche Museum angedockt werden kann.

Bislang sei dieser „in akuter Gefahr“, wie Stadtrat Volker Külow (Die Linke) betonte, da der Erinnerungsort „an ein privates Café am Rande der Insolvenz“ gekoppelt sei. Die Situation: Die Zugänglichkeit der Ausstellung im Gedenkraum ist derzeit von den Öffnungszeiten des Cafés abhängig.

Blick in den Gedenkraum mit der Ausstellung "WAR IS OVER - Robert Capa in Leipzig" im Cafe Eigler. Quelle: Andre Kempner

Ein authentischer Ort für Erinnerungskultur

Der Name Capa-Haus erinnert an den amerikanischen Kriegsfotografen Robert Capa (1913-1954), der die US-Army begleitete, die am 18. April 1945 Leipzig von der Naziherrschaft befreite. Sein berühmteste Foto ist jenes vom Tod von Raymond J. Bowman, der bei letzten Kämpfen zwischen der US Army und deutschen Soldaten ums Leben kam. Das legendäre Foto „The last man to die“ („Der letzte Tote des Krieges“) ging um die Welt. „Das Capa-Foto und der Ort, an dem es entstand, stehen für eine Befreiungstat, die auch bittere Opfer erforderte“, so Külow. Es gehe um „die historische Verantwortung Leipzigs“ und „um einen zentralen Punkt für das Ansehen und die Ausstrahlung unserer Stadt“.

Auch Sascha Matzke (FDP) und Michael Weickert (CDU) plädierten dafür, das Capa-Haus dauerhaft in der Erinnerungskultur Leipzigs zu etablieren. „Lassen Sie uns es zu einer lebendigen Begegnungsstätte machen, auch über die Probleme des Cafés hinaus“, so Matzke. Eine Bürgerinitiative hatte 2011 dafür gesorgt, dass das Haus gerettet und nicht abgerissen wird. AfD-Stadtrat Jörg Kühne konnte sich mit seiner Idee, in der Ausstellung künftig an „alle Opfer der letzten Kriegstage auf beiden Seiten zu erinnern“, nicht durchsetzen.

Feierliches Gedenken an die Befreiung Leipzigs im April 1945. Quelle: Christian Modla

Museum will Ausstellung aufwerten

Das Capa-Haus kann generell zu „einer Spielfläche der stadtteilorientierten Bürgerpartizipation“ des Stadtgeschichtlichen Museums werden, meint die Verwaltung und spricht von einem Geschichtscluster Plagwitz/Lindenau. Direktor Anselm Hartinger hatte gegenüber der LVZ angekündigt, dass der Gedenkort mit weiteren Ausstellungsstücken, wie Möbeln aus der Wohnung, in der Bowman getötet wurde, aufgewertet werden kann.

Um Öffnungszeiten abzusichern, ist allerdings eine auskömmliche finanzielle Ausstattung durch die Stadt notwendig. Das soll noch im vierten Quartal 2021 im Stadtrat debattiert werden. Auch die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft, in die der Initiativkreis Capa-Haus integriert wird, will die Rettung des Gedenkraumes durch ehrenamtliches Engagement unterstützen. Vorher muss das aber alles mit dem Eigentümer geregelt werden.

Von Mathias Orbeck