Christian Schulze ist am längsten im Leipziger Stadtrat dabei

Er hat einige Sternstunden, aber auch Skandale erlebt. Christian Schulze ( SPD) sitzt seit 1990 im Leipziger Stadtrat. Wenn dieser sich am 18. September neu konstituiert, ist der 56-jährige jener Abgeordnete, der am längsten über das Schicksal unserer Stadt entscheidet. „Für mich gab es nie schwarze Straßen, rote Kitas oder grüne Radwege. Mein Credo war immer: Ich bin für der Stadt Bestes unterwegs“, sagt er. Und weiß, dass sein Engagement im neuen Rat angesichts einer schwachen SPD schwieriger wird. Seine Fraktion hat neun von 70 Mandaten geholt, vor fünf Jahren waren es noch 13. Bei der Landtagswahl haben die Sozialdemokraten ebenfalls einen deutlichen Dämpfer bekommen.

„Unsere Landtagsfraktion und auch unsere Ministerriege haben einen guten Job gemacht. Gegenwind aus dem Bund und die Polarisierung am Wahltag waren für die SPD aber nicht gerade hilfreich“, konstatiert Schulze, der beruflich ein Awo-Seniorenzentrums leitet.

Bei Gründung der SDP in der DDR dabei

Seine politische Arbeit begann mit der Friedlichen Revolution. Schulze, der in Berlin geborene Pfarrerssohn, arbeitete damals als Verwaltungsleiter in der Nathanaelgemeinde in Lindenau. Dort gab es im Spätsommer 1989 einen politischen Gesprächskreis. Dieser unterstütze zunächst das Neue Forum. Geliebäugelt wurde aber auch mit einem Leipziger „Ableger“ der Sozialdemokratischen Partei in der DDR (SDP), die sich im Oktober 1989 in Schwante bei Berlin gegründet hatte. Schulze war aktiv dabei, diese auch in Leipzig ins Leben zu rufen. Das passierte am 7. November 1989 in der Reformierten Kirche am Tröndlinring. Die Umbenennung in SPD erfolgte dann im Januar 1990.

Der Ausweis von Christian Schulze in der ersten Wahlperiode. damals hieß der Stadtrat noch Stadtverordnetenversammlung. Quelle: André Kempner

Er war auch beteiligt, Hinrich Lehmann-Grube aus Hannover nach Leipzig zu holen, der für die SPD erster frei gewählter Oberbürgermeister für Leipzig werden sollte. „Eigentlich wollte ich als anständiger Sozialdemokrat in den Sozialausschuss. Da ich in der Kirchgemeinde Lohn gerechnet und die Kasse geführt habe, schickte mich die Fraktion in den Finanzausschuss“, erinnert er sich. Diesen hat er seit September 1990 geleitet, nachdem die Vorgängerin wegen Stasi-Verstrickungen abgelöst wurde.

„Am Anfang haben wir am Tisch von Lehmann-Grube überlegt, wie wir Leipzig bis Ende 1990 überhaupt über Wasser halten können. Das hat mich als damals 26-Jährigen sehr beeindruckt“, erinnert er sich. Ein Jahr zuvor – bei der Schwindelkommunalwahl in der DDR, wie er sagt – war er nur mit großer Not zur konstituierenden Sitzung der Stadtbezirksversammlung West zugelassen worden. Denn dort wurden die Wahlergebnisse verkündet, die nicht mal mehr in der Zeitung standen. „Ein Jahr später saß ich dann quasi an den Hebeln der Macht und durfte mitentscheiden, wofür das Geld ausgegeben wird“. Wichtig war es zunächst, die Finanzierung für Kitas, Schule, Heime etc. abzusichern, eine Verwaltung aufzubauen.

Die Ausweise verschiedener Legislaturperioden. Einer fehlt allerdings. Quelle: André Kempner

Eine der Sternstunden war die Gründung einer Tunnel GmbH, in die 5 Millionen DM eingezahlt worden waren. „Wir nahmen an, dass die damals geplante Transrapid-Strecke zwischen Berlin und Hamburg scheitert. Und Geld im Bund übrig ist, das wir für unser Tunnelprojekt nutzen können.“ Wer heute mit der S-Bahn durch den City-Tunnel fährt, weiß, dass die Rechnung aufgegangen ist. Ebenso wie beim Umbau des Hauptbahnhofes oder der Verlagerung der Messe. Natürlich gab es auch Niederlagen: „Mich bedrückt, dass uns der Freistaat in den 1990er Jahren ein Stück weit finanziell im Regen stehen ließ, als es galt, Schulen offenzuhalten, die vorübergehend nicht genügend Schüler hatten.“ Nun ist der Sozialdemokrat dabei, Geld für neue Schulgebäude lockerzumachen.

SPD will weiter wichtige Rolle im Stadtrat spielen

Die Arbeit im Stadtrat ist über die Jahre schwieriger geworden – denn die zunächst konstruktive Zusammenarbeit der Aufbruchjahre über Parteigrenzen hinweg ist längst politischen Zwängen gewichen. „Wir haben uns bemüht, eine Vermittlerrolle einzunehmen und Mehrheiten für den Oberbürgermeister und die Verwaltung zu organisieren“, konstatiert Schulze. Inzwischen hat sich für die Sozialdemokraten die Situation verändert. Die Fraktion hatte anfangs 45 Mandate bei 128 Abgeordneten, im neuen Stadtrat sind es neun bei 70 plus SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung. „Die Linken und Grünen haben keine Mehrheit im Rat. Sie brauchen uns, um zu bestimmen, wo die Reise hingeht“, so Schulze. Da werde die SPD eine wichtige Rolle spielen und sich um den Ausgleich bemühen und „nicht die Butter vom Brot nehmen lassen.“ Den Finanzausschuss wird Schulze nach 29 Jahren allerdings nicht mehr leiten. Als Mitglied bleibt er dabei. Für seine Verdienste, darunter die fast 30-jährige Leitung des Ortsvereins Alt-West, wurde Schulze von seiner Partei mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt.

