Christoph Neumann tritt für die AfD zur Oberbürgermeisterwahl an

Leipzig

Der Bundestagsabgeordnete, Unternehmer und Stadtrat Christoph Neumann will für die AfD Oberbürgermeister von Leipzig werden. „Ich bin viel herumgereist und habe keine Stadt erlebt, die so mit Graffiti beschmiert ist wie Leipzig. Das will ich ändern“, sagte der 54-Jährige, der in Leipzig geboren ist.

Auch die Sicherheit der Bürger sowie die Entwicklung einer vernünftigen Verkehrsinfrastruktur seien ihm sehr wichtig. Der Kreisparteitag bestätigte ihn am Sonnabend mit rund 92 Prozent der Stimmen als seinen Kandidaten. 49 Wahlberechtigte waren anwesend.

AfD-Mitglied sei 2014

Diplomingenieur Neumann studierte Maschinenbau, war Offizier und Polizeibeamter beim Bundesgrenzschutz. Er arbeitete ab 1994 als Verwaltungsbeamter in München, ab 1994 als Public-Relations-Berater.

Seit 2017 sitzt er im Bundestag, ist dort unter anderem im Verteidigungsausschuss sowie als Obmann für Tourismus tätig. Seit September 2019 hat er auch ein Mandat im Leipziger Stadtrat. Seit Januar 2014 ist Neumann Mitglied der AfD.

Neumann fordert Jung heraus

„Oberbürgermeister Burkhard Jung hat keine glückliche Hand. Er gehört in die Rente“, gab AfD-Kreischef Siegbert Droese die Richtung vor. Neumann tritt gegen Amtsinhaber Burkhard Jung (61, SPD) an, derebenso wie Katharina Krefft (41, Bündnis 90/Die Grünen) von Parteitagen offiziell nominiert worden war.

Bei der CDU kündigte Justizminister Sebastian Gemkow(41) an, seinen Hut in den Ring werfen zu wollen. Die offizielle Nominierung steht aber noch aus. Franziska Riekewald (39, Die Linke) will sich am 9. November ebenfalls dem Votum ihres Stadtparteitages stellen. Ob Dirk Feiertag, ein parteiunabhängiger Rechtsanwalt, gegen Riekewald antritt, ist derzeit nicht sicher. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens 28. November eingereicht werden.

Von Mathias Orbeck