Steinwürfe, brennende Barrikaden, verletzte Polizisten: Leipzigs Oberbürgermeister hat sich nach der Krawallnacht in Connewitz entsetzt über die Gewalteskalation geäußert. „Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum hat mit den Besetzungen und gewalttätigen Ausschreitungen einen schweren Rückschlag erlitten“, erklärte Burkhard Jung ( SPD) am Samstagmorgen gegenüber der LVZ. „Man schafft keinen Wohnraum, indem man Polizisten angreift und Barrikaden anzündet“, so der OBM, „diese Gewalt ist auf das Schärfste zu verurteilen.“

Die so wichtige Wohnraumdebatte werde nun deutlich schwerer, denn zunächst müsse das durch die Ausschreitungen verloren gegangene Vertrauen zurückgewonnen werden, so Jung.

Jung dankt Anwohnern und Polizisten nach Krawalle in Connewitz

„Mein Dank gilt den beherzten Anwohnern, die versucht haben zu deeskalieren und den Polizistinnen und Polizisten, die diesen schwierigen Dienst tun.“ Anwohner hatten am Abend zum Teil dabei geholfen, Barrikaden aus Verkehrsschildern und brennenden Mülltonnen von den Straßen zu räumen. Einige riefen den Randalierern zu, dass sie aus Connewitz verschwinden sollen.

Zur Galerie Am Freitagabend haben Autonome in Leipzig-Connewitz randaliert. Acht Polizisten wurden dabei verletzt.

Noch in der Nacht begann die Polizei mit der Spurensicherung. Beamte sammelten Steine ein, mit denen Demonstranten Polizeifahrzeuge beworfen hatten. Die Steine wurden in Plastiktüten verpackt und zur Auswertung mitgenommen. Auch Videoaufnahmen der Kameras am Connewitzer Kreuz sowie am Polizeiposten in der Wiedebachpassage würden nun ausgewertet, sagte Polizeisprecherin Dorothea Benndorf der LVZ. Der Polizeiposten war mit Farbbeuteln und Steinen attackiert worden.

Wasserwerfer wurden zurückgehalten – keine Festnahmen

Zu den Ausschreitungen kam es am Rande einer Spontandemo gegen die Räumung eines besetzten Hauses in der Bornaischen Straße 34. Polizeiangaben zufolge wurden bei den Randalen acht Beamte leicht verletzt. Sechs Polizeiwagen und nach LVZ-Informationen etwa zehn geparkte Pkw wurden beschädigt, die Scheiben der Haltestelle am Wiedebachplatz zerstört. Zur Schadenshöhe lagen am Samstagmorgen noch keine näheren Informationen vor.

Festnahmen gab es nicht, wie die Polizei am Samstag bestätigte. Vermutungen, dass nicht genügend Beamte vor Ort waren, um die Gewalteskalation zu verhindern, wies Sprecherin Dorothea Benndorfzurück. „Es war eine sehr dynamische Lage. Die Polizei wurde massiv mit Steinen und Flaschen beworfen“, berichtete sie.

Die Leipziger Polizei war durch Beamte der Bereitschaftspolizei aus Leipzig, Chemnitz und Dresden unterstützt worden. Vor Ort standen laut der Sprecherin auch Wasserwerfer bereit, diese seien aus taktischen Gründen aber nicht zum Einsatz gekommen. Ein Hubschrauber unterstützte die Beamten aus der Luft. Anders als bei der Demo im Leipziger Osten am Vortag waren aber diesmal keine Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern vor Ort.

Weitere Demo am Abend in Connewitz

Für den Abend ist bereits die nächste Demonstration in Connewitz angekündigt. Von 20 bis 21 Uhr soll ein Aufzug unter dem Motto „ Kämpfe verbinden – Für eine solidarische Nachbar’innenschaft“ vom Hildebrandpark über Hildebrandstraße, Dölitzer Straße, Meusdorfer Straße, Wolfgang-Heinze-Straße, Connewitzer Kreuz, Bornaische Straße, Wiedebachstraße und Zwenkauer Straße führen. Die Polizei rüstet sich erneut für einen größeren Einsatz. „Wir sind vorbereitet“, so Sprecherin Benndorf.

