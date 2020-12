Traurige Nachrichten erreichen das Rathaus und den Verein Leipzig-Travnik aus der bosnischen Partnerstadt: Der neugewählte Bürgermeister erlag noch am Wahltag den Folgen einer Coronavirus-Infektion. Nun starb auch ein weiterer Kandidat an Covid-19. Die Lage in der 58.000-Einwohner-Stadt ist dramatisch.