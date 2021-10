Das hat der Leipziger Stadtrat am Donnerstag beschlossen

Leipzig

Der Leipziger Stadtrat hat am Donnerstag seine Sitzung vom Vortag fortgesetzt und Beschlüsse unter anderem zum Schulhaus- und Brückenbau, zur Entwicklung des Stadthafens und zum Wohnungsmarkt gefasst. Die wichtigsten Entscheidungen im Überblick.

Wiederitzsch bekommt ein Gymnasium

Die neue Oberschule an der Messe-Allee in Wiederitzsch ist mit Beginn des Schuljahres 2021/22 bereits in Betrieb gegangen. Nun soll daneben auch noch ein Gymnasium entstehen. Der Stadtrat gab für die Planungen am Donnerstag grünes Licht. Die Suche nach einem Generalübernehmer soll mit Eröffnung eines Vergabeverfahrens noch in diesem Monat starten, die Inbetriebnahme dann zum Schuljahr 2024/2025. Das Gymnasium wird als fünfzügige Schule mit Außenanlagen sowie Dreifachsporthalle und Freisportanlagen für beide Schulen geplant. Die bereits eröffnete fünfzügige Oberschule verfügt bereits über eine Dreifeldsporthalle sowie 100-Meter-Laufbahn, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, die dann auch von den Gymnasiasten genutzt werden.

Die neue Oberschule an der Messe-Allee in Wiederitzsch ist im September in Betrieb gegangen. Bis 2024 soll hier noch ein Gymnasium entstehen. Quelle: Dirk Knofe

Zukunft des Stadthafens ist gesichert

Mit der Vergabe der Konzession an den künftigen Betreiber ist die Zukunft des Stadthafens nun gesichert. Der Zuschlag an die Stadthafen Leipzig GmbH des früheren Profi-Kanuten Jan Benzien umfasst neben dem ganzjährigen Betrieb sowie der Unterhaltung und Pflege des Stadthafens auch Hochbaumaßnahmen und eine städtische Ausfallbürgschaft in Höhe von 2,1 Millionen Euro für den Bau eines Bootshauses und eines Servicegebäudes mit Restaurant, Freisitz, Toiletten und Duschen. Die Laufzeit der Konzession beträgt 15 Jahre. Parallel dazu wird die Stadt das Hafenbecken mit 40 Liegeplätzen und neun Anlegestellen für Fahrgastschiffe errichten, das zur Sommersaison 2024 bereits nutzbar sein soll.

So soll der Stadthafen künftig aussehen. Quelle: Animation S&P Sahlmann/Stadthafen Leipzig GmbH

Leipzig will mehr für Fußgänger tun

Neben Radfahrern will Leipzig nun auch einen ganz besonderen Fokus auf Fußgänger richten. „Mehr als 27 Prozent alle Wege in Leipzig werden zu Fuß zurückgelegt“, hob Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) die Notwendigkeit hervor. Der Stadtrat beschloss dazu am Donnerstag zunächst eine Fußverkehrsstrategie, die das Baudezernat viereinhalb Jahre nach der Beauftragung durch die Ratsversammlung nun vorgelegt hat. Sie enthält die grundsätzliche Zielstellung, den Fußverkehr systematisch und dauerhaft zu fördern, Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit und Flächengerechtigkeit für Fußgänger herzustellen. Darauf aufbauend soll im kommenden Jahr ein Entwicklungsplan mit konkreten Maßnahmen folgen. „Bis 2030 wollen wir eine besonders fußgängerfreundliche Stadt werden“, kündigte Dienberg an.

Leipzig tritt Charta zur Betreuung Sterbender bei

Leipzig wird nach einem einstimmigen Beschluss des Stadtrates der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ beitreten. Seit ihrer Verabschiedung im September 2010 wurde sie bereits von mehr als 2450 Organisationen, Institutionen und Verbänden sowie mehr als 28.000 Einzelpersonen unterzeichnet. Sie setzen sich für eine bessere Betreuung von Menschen in ihrer letzten Lebensphase, für die Begleitung Sterbender und die Unterstützung Trauernder ein. Ziel der Charta ist es, dies in der gesellschaftlichen Wahrnehmung zu verankern und Versorgungsstrukturen weiter auszubauen.

Grünes Licht für Wohnungsmarktregulierung

Um Leipzigerinnen und Leipziger vor Luxussanierungen und damit einhergehenden Mietsteigerungen zu schützen, hat die Stadt schon Soziale Erhaltungssatzungen in besonders bedrohten Stadtquartieren in Alt-Lindenau, Lindenau, Connewitz, Am Lene-Voigt-Park, in der Eisenbahnstraße und in Eutritzsch erlassen. Damit steht der Kommune im Geltungsbereich dieser Satzungen nun laut Baugesetzbuch auch ein allgemeines Vorkaufsrecht beim Kauf von Wohngrundstücken zu. Sie kann ihr Vorkaufsrecht allerdings nur innerhalb von drei Monaten ausüben und will auch nicht in jedem Fall selbst auf Käufer auftreten. Aus diesem Grund gab der Stadtrat am Donnerstag grünes Licht zur Bildung eines Pools ausgewählter Partner, die die Vorkaufrechte für die Kommune ausüben dürfen. Teilnehmer dieses Pools sollen lediglich die kommunale Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB), Genossenschaften, Vereine und Gesellschaften mit beschränkter Haftung sein. Ob diese Beschränkung rechtlich Bestand hat, will Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) nun erst einmal prüfen lassen. Für den Fall, dass sich mehr als ein Pool-Teilnehmer für ein Vorkaufsrecht interessiert, sollen die Mieterinnen und Mieter in den betroffenen Wohnhäusern der Stadt eine Empfehlung geben können.

Waldstraßenbrücke wird erneuert

Die Brücke über den Elstermühlgraben in der Waldstraße wird erneuert. Den Bau- und Finanzierungsbeschluss dazu hat der Stadtrat gefasst. Die zweifeldrige Plattenbalkenbrücke aus Stahlbeton war 1931/32 errichtet worden und weist mittlerweile zahlreiche Schäden auf. Ab Ende August 2022 soll die Brücke neu gebaut und bis Ende 2023 fertig sein. Um Fahrbahnen, Rad- und Fußwege sowie Straßenbahngleise besser unterzubringen, wird die Brücke um drei Meter auf 23 Meter verbreitert. Die Baukosten belaufen sich auf 5,1 Millionen Euro. Die Leipziger Verkehrsbetriebe planen zudem von 2022 bis 2023 ihre Gleisanlagen in der Waldstraße zwischen Waldplatz und Stallbaumstraße zu erneuern.

Von K. S.