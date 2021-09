Das müssen Leipziger über die Bundestagswahl am Sonntag wissen

Leipzig

Schon vor Öffnung der Wahllokale bricht diese Bundestagswahl alle Rekorde: 460 000 Leipzigerinnen und Leipziger sind am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen – so viele wie nie zuvor. Und noch nie zuvor haben so viele Menschen auch schon im Vorfeld des Wahlsonntags abgestimmt. Bis zum Freitag nahmen bereits knapp 115 000 Menschen per Briefwahl teil – zum gleichen Zeitpunkt vor vier Jahren waren es 31 000 weniger.

Wo befindet sich mein Wahllokal? Die Anschrift des jeweils zuständigen Wahllokals steht unten auf der Wahlbenachrichtigung, die jeder mit der Post erhalten haben sollte. Wer diese nicht mehr findet, kann den Ort auch über die Wahllokalsuche unter www.leipzig.de/wahllokalsuche abfragen. Leipzig ist in 581 Wahlbezirke aufgeteilt (405 Urnenwahlbezirke und 176 Briefwahlbezirke). Knapp zwei Drittel der Lokale sind barrierefrei.

Leipzig ist in zwei Wahlkreise aufgeteilt: Wahlkreis 152 (Nord) und Wahlkreis 153 (Süd). Quelle: LVZ

Was muss ich ins Wahl-lokal mitnehmen? Auf jeden Fall Personalausweis oder Reisepass und – falls vorhanden – die Wahlbenachrichtigung.

Wann kann ich am Sonntag wählen? Die Wahllokale sind von8 bis 18 Uhr geöffnet.

Gibt es besondere Corona-Schutzvorkehrungen? In den Gebäuden, in denen sich die Wahllokale befinden, ist das Tragen von Mund-Nase-Masken (FFP 2/OP) vorgeschrieben und ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Die Vorlage eines Impf- oder Genesenennachweises oder eines negativen Corona-Testergebnisses ist nicht erforderlich. Da traditionell kurz vor Schluss der Wahllokale der Andrang zunimmt, rät der Wahlleiter angesichts der besonderen Bedingungen dazu, auch den Vormittag und Nachmittag zu nutzen.

Kann ich noch per Brief wählen? Wer seine Briefwahlunterlagen bereits beantragt und erhalten, aber noch nicht abgeschickt hat, kann seinen Wahlbrief noch bis Sonntag, 18 Uhr, in den Briefkasten des Wahlamtes am Neuen Rathaus, Lotterstraße 1, einwerfen.

Wie viele Stimmen habe ich? Jeder Wähler hat zwei Stimmen: Mit der Erststimme wählt man pro Wahlkreis einen Abgeordneten direkt in den Bundestag. Mit der Zweitstimme kreuzt man eine Partei (Landesliste) an. Auch wenn Zeilen auf dem Stimmzettel leer sind, dürfen keine weiteren Namen oder Parteien eingetragen werden.

Wann wird mit ersten Ergebnissen gerechnet? Mit Schließung der Wahllokale um 18 Uhr beginnt die öffentliche Stimmenauszählung sowohl in den 405 Urnenwahllokalen als auch in der Briefwahlstelle auf dem Agra-Messegelände. Erste Ergebnisse aus den Wahlbezirken werden gegen 19 Uhr erwartet. Im Neuen Rathaus findet traditionell eine öffentliche Präsentation der Wahlergebnisse mit Wahlleiter Christian Schmitt statt, an der auch Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können (Einlass ab 17.30 Uhr, Voraussetzungen: Geimpft, genesen oder getestet, zusätzlich Kontaktdatenerfassung). Ergebnisse und Entwicklungen von Wahltag und -abend bietet auch www.lvz.de. Das vorläufige Ergebnis wird im Laufe des späten Sonntagabends vorliegen. Das amtliche Endergebnis stellt der Kreiswahlvorstand dann auf einer öffentlichen Sitzung am 4. Oktober ab 9 Uhr im Festsaal des Neuen Rathauses fest.

Wer steht auf den Stimmzetteln? 63 Zentimeter lang ist diesmal der Stimmzettel. Darauf stehen im Wahlkreis 152 (Leipzig-Nord) die Namen von 16 Direktkandidaten, im Wahlkreis 153 (Leipzig-Süd) sind es 14 Kandidaten. Sie befinden sich jeweils auf dem linken Teil des Stimmzettels. Rechts neben den Wahlkreiskandidaten ist die Liste mit 22 Parteien für die Zweitstimme abgedruckt.

In welcher Reihenfolge stehen die Direktkandidaten und Parteien auf dem Stimmzettel? Die Anordnung der Kandidaten und Parteien ergibt sich laut Bundeswahlgesetz nach dem Zweitstimmenergebnis, das die jeweilige Partei bei der vergangenen Bundestagswahl im jeweiligen Bundesland eingefahren hat. Alle übrigen Bewerberinnen und Bewerber werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Da die AfD in Sachsen die meisten Zweitstimmen bei der Bundestagswahl vor vier Jahren erhielt, steht sie ganz oben.

Von Klaus Staeubert