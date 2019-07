In der Affäre um den Leipzig-Auftritt am 9. Oktober von Linken-Spitzenpolitiker Gregor Gysi bleiben die Fronten verhärtet. Bürgerrechtler wollen den Gysi-Besuch verhindern, die Veranstalter halten daran fest. Die Kritiker erhalten jetzt Zuspruch von einer bekannten Leipziger Autorin. Ein Leipziger Linken-Politiker erinnert dagegen an die Werte von ’89.