Am Leipziger Stadtrand, im Ortsteil Lindenthal, lebt er mit Ehefrau Christel. Das Paar ist fast 62 Jahre verheiratet. Jetzt kommt in einem langen gemeinsamen Leben ein weiterer Feiertag hinzu. Friedrich Magirius wird an diesem Freitag, 26. Juni, 90 Jahre alt. Die große Familie kommt in vier Generationen zusammen und wird den Jubilar hochleben lassen. Und der wird, bescheiden wie er ist, erneut kundtun: „Ich bin dankbar für dieses Leben; dafür, dass wir so lange mit- und füreinander da sein können.“ Und Christel wird ergänzen: „Wo sind nur die Jahre hin? Und warum vergeht die Zeit im Alter nur immer, immer schneller?“

Den Untergang der Geburtsstadt miterlebt

Friedrich Magirius erinnert sich an seine Geburtsstadt Dresden, deren Untergang im Bombenhagel er im Februar 1945 miterleben musste. In dem Inferno kam der 14-Jährige mit Glück und Gottes Beistand mit dem Leben davon. An die Zeit vor mehr als 60 Jahren wird er denken, als er bei einer christlichen Weiterbildung in Moritzburg seine Christel kennenlernte. Auch an das Jahr 1958, als er in Einsiedel bei Karl-Marx-Stadt seine erste Pfarrstelle antrat und – unter seiner Leitung – in den Jahren darauf der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Jacobikirche realisiert werden konnte. Der Zeit im Erzgebirge folgten Jahre in Berlin, weil Magirius die Leitung des christlichen Versöhnungsdienstes Aktion Sühnezeichen übernahm. Dafür wurde er vom Dienst als Pfarrer freigestellt, agierte fortan als christlicher Diplomat; vor allem in Polen, wo Friedrich Magirius bis heute hoch geschätzt ist.

Dem Landesbischof einen Dienst erwiesen

Magirius’ neues Leben begann im Jahr 1982, als Sachsens Landesbischof Johannes Hempel rief: „ Friedrich, wir brauchen dich.“ Und zwar in Leipzig. Fortan wirkte er als Erster Pfarrer an St. Nikolai und Superintendent des damaligen Kirchenbezirks Leipzig-Ost. Bis zu seiner Pensionierung 1995 hatte Magirius diese Ämter inne. In den 1980er-Jahren sollte der Seelsorger mehr mit der Politik zu tun bekommen, als er jemals gedacht hätte. Er erinnert sich an diese Jahre, sagt, „glücklich zu sein, sie erlebt zu haben. Auch mit allen Konflikten.“

Die neue Verantwortung angenommen

So gab es Ärger mit den Bürgerrechtsgruppen. Die zunehmende Politisierung der montäglichen Friedensgebete sah Magirius kritisch. Als leitender Geistlicher hatte er sich oft bei der allmächtigen Partei und dem von ihr gesteuerten Staatsapparat zu erklären. „Ehrlich gesagt, ich war froh, dass ich manches nicht wusste, was unter dem Schutz der Kirche stattfand.“ Zum Beispiel den von Pfarrer Christoph Wonneberger initiierten Auftritt des Liedermachers Stephan Krawczyk in der Volkmarsdorfer Lukaskirche. Magirius wollte, musste vermitteln, „auch ich konnte ja nicht ahnen, wie schnell die SED-Diktatur in sich zusammenbrechen sollte“. Als der Untergang der DDR so gut wie besiegelt war, übernahm Magirius neue Verantwortung. Er moderierte den Runden Tisch der Stadt, was ihm so gut gelang, dass er von 1990 bis 1994 ins Amt des ersten und einzigen Stadtpräsidenten von Leipzig gewählt wurde.

Dem Jubilar gewidmet

Nun wird er 90. Die immer freitags um 12 Uhr in St. Nikolai gehaltene kleine Liturgie unter dem „Nagelkreuz von Coventry“ – seit November 1996 gehört die Nikolaikirchgemeinde der von der britischen Stadt ausgehenden christlichen Versöhnungsinitiative an – ist am 26. Juni dem ehemaligen Superintendenten gewidmet. Versöhnung ist ja das Lebensmotto von Friedrich Magirius. Nach der Andacht überbringt Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) die Glückwünsche der Stadt. Und im Anschluss an das Gebet im Zeichen des Nagelkreuzes empfängt der Jubilar alle, die ihm gratulieren wollen, in der Alten Nikolaischule. „Unter Beachtung der aktuellen Hygieneregeln“, wie Friedrich Magirius betont.

Von Thomas Mayer