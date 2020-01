Dieb bestiehlt Leipziger AfD-Kandidat und wirft Plakat ins Wasser

Leipzig

OBM-Kandidat Christoph Neumann ( AfD) ist unmittelbar nach einem Wahlkampfauftritt am helllichten Tag in der Leipziger Innenstadt bestohlen worden. Wie Polizeisprecher Uwe Voigt am Mittwoch bestätigte, hatte der Politiker am Montag gegen 12 Uhr an der Ecke Karl-Tauchnitz-Straße/Harkortstraße einen Pressetermin und Wahlplakate dabei. Nach der Fotoaufnahme habe Neumann mit einem Wahlhelfer noch Plakate aufhängen wollen, so die AfD. Als er auf der Leiter stand, habe der Dieb zugeschlagen. Im Vorbeigehen griff sich der Unbekannte eines der Wahlplakate und lief zum Pleißemühlgraben, so der Polizeisprecher. „Dort warf er das Plakat in das Wasser.“ Anschließend sei der Täter zur Haltestelle gelaufen und mit einer Straßenbahn weggefahren.

Täter verschwunden

Nachdem die Polizei informiert worden war, stoppten Beamte die Bahn am Augustusplatz. „Der unbekannte Täter befand sich aber nicht mehr darin“, berichtete der Behördensprecher. Nun hat das Dezernat Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen. Neumann erklärte, es sein „mittlerweile erschreckend, mit welcher Unverfrorenheit die Diebe in diesem OBM-Wahlkampf vorgehen“.

Von F. D.