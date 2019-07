Leipzig

Die Bewerber zur Landtagswahl am 1. September stehen fest. Der Kreiswahlausschuss hat am Freitag in öffentlicher Sitzung über die Vorschläge der Parteien für die Direktkandidaturen beraten und entschieden, wer zur Wahl zugelassen wird. Das sind die 55 bestätigten Bewerber in den sieben Leipziger Wahlkreisen:

Wahlkreis 27 Leipzig 1

Der Wahlkreis umfasst die Ortsteile: Anger-Crottendorf, Althen-Kleinpösna, Baalsdorf, Engelsdorf, Heiterblick, Holzhausen, Mölkau, Sellerhausen-Stünz und Stötteritz

Ronald Pohle ( CDU)

Angela Fuchs (Linke)

Arnold Arpaci ( SPD)

André Fehse-Klinke (Grüne)

Kerstin Penndorf ( AfD)

MIchael Gehrhardt ( FDP)

Ralf Reinhard Winkler (Freie Wähler)

Wahlkreis 28 Leipzig 2

Ortsteile: Probstheida, Connewitz, Dölitz-Dösen, Liebertwolkwitz, Lößnig, Marienbrunn, Meusdorf und Südvorstadt

Karsten Albrecht ( CDU)

Juliane Nagel (Linke)

Lars Menzel ( SPD)

Dr. Paula Piechotta, Paula (Grüne)

Alexander Wiesner ( AfD)

Rudolf Ascherl ( FDP)

Thomas Kumbernuß (Die Partei)

Reinhard Bohse (Freie Wähler)

Wahlkreis 29 Leipzig 3

Ortsteile: Großzschocher, Burghausen-Rückmarsdorf, Grünau-Mitte, Grünau-Nord, Grünau-Ost, Grünau-Siedlung, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Kleinzschocher, Knautkleeberg-Knauthain, Lausen-Grünau, Miltitz und Schönau

Andreas Nowak ( CDU)

Dr.Adam Bednarsky (Linke)

Waltra Heinke ( SPD)

Petra Cagalj Sejdi (Grüne)

Petra Böhme ( AfD)

Friedrich Vosberg ( FDP)

Monika Baier (Freie Wähler)

Birgitta Gründler ( BüSo)

Wahlkreis 30 Leipzig 4

Ortsteile: ltlindenau, Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch, Lindenau, Lützschena-Stahmeln, Neulindenau, Plagwitz und Schleußig

Michael Weickert ( CDU)

Marco Böhme (Linke)

Irena Rudolph-Kokot ( SPD)

Dr. Claudia Maicher (Grüne)

Falk-Gert Pasemann ( AfD)

Judith Münch ( FDP)

Carola Schröder (Freie Wähler)

Frank Fechner (Blaue #TeamPetry)

Wahlkreis 31 Leipzig 5

Ortsteile: Reudnitz-Thonberg, Zentrum, Zentrum-Nord, Zentrum-Nordwest, Zentrum-Ost, Zentrum-Süd, Zentrum-Südost und Zentrum-West

Robert Clemen ( CDU)

Beate Ehms (Linke)

Dirk Panter ( SPD)

Christin Melcher (Grüne)

Jörg Kühne ( AfD)

Michael Pfüller ( FDP)

Michael Nagy (Die Partei)

André Soudah (Freie Wähler)

Wahlkreis 32 Leipzig 6

Ortsteile: Eutritzsch, Gohlis-Mitte, Gohlis-Nord, Gohlis-Süd, Lindenthal, Möckern und WahrenRost, Wolf-Dietrich; CDU

Marco Götze (Linke)

Holger Mann ( SPD)

Johannes Spenn (Grüne)

Tobias Keller ( AfD)

Kristin Franke ( FDP)

Thomas Weidinger (Freie Wähler)

Madeleine Fellauer ( BüSo)

Wahlkreis 33 Leipzig 7

Ortsteile: Mockau-Nord, Mockau-Süd, Neustadt-Neuschönefeld, Plaußig-Portitz, Schönefeld-Abtnaundorf, Schönefeld-Ost, Seehausen, Thekla, Volksmarsdorf und WiederitzschGasse, Holger; CDU

Franz Robert Sodann (Linke)

Michael Schmidt ( SPD)

Dr. Daniel Gerber (Grüne)

Holger Hentschel ( AfD)

Christof Kraus ( FDP)

Julius Gonsior (Die Partei)

Robert Baier (Freie Wähler)

Jürgen Scharf ( BüSo)

Ralf Detlef Kohl (WIR sind LEIPZIGER)

Von K. S.l