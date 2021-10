E-Auto-Pflicht: Leipzigs Taxi-Branche fühlt sich von der Stadt überrumpelt

Leipzig

In Leipzigs Taxi-Branche rumort es. Nicht nur, weil durch das Anfang August in Kraft getretene modernisierte Personenbeförderungsgesetz neue Mitspieler wie der digitale Mobilitätsdienstleister Uber leichter Zugang zum deutschen Taxi-Markt bekommen werden. Die Leipziger Stadtverwaltung hat dazu nun eine Verwaltungsrichtlinie erlassen, die weit über die Gesetzesänderung hinausgeht und den Taxi-Unternehmern schwer im Magen liegt. Sie zwingt sie, ihre Flotten zu elektrifizieren – und zwar ab sofort.

Jedes zweite neue Taxi muss elektrisch sein

Diese Anordnung kam nach den Worten von Thomas Voigt, Geschäftsführer der Firma „4884 – Ihr Funktaxi“ und Vorstand des Landesverbandes Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen, nicht nur völlig überraschend. „Sie erschüttert das Gewerbe bis ins Mark“, sagt er. Für sein Unternehmen fahren rund 300 Taxen, alle 3,5 bis vier Jahre werden die Fahrzeuge ausgetauscht. Jedes zweite neu angeschaffte Taxi habe nach der Verfügung „mit sofortiger Wirkung“ ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, mindestens aber ein Hybrid, zu sein. Ab 2025 dürfen in Leipzig nur noch E-Autos für den Personentransport neu zugelassen werden, bis 2030 sollen dann die Flotten aller Taxi-Betriebe vollständig emissionsfrei sein. Für Firmen, die jetzt neu auf den Markt kommen, gilt ab sofort schon eine Elektro-Quote von 50 Prozent.

„Das ist uns richtig vor den Kopf geschlagen“

Voigt und seine Kolleginnen und Kollegen fühlen sich von der Stadtverwaltung regelrecht überrumpelt. „Dass die Verwaltungsrichtlinie in Arbeit ist, das wussten wir“, sagt er. „Wir wurden als Landesverband wie üblich auch angehört – allerdings ausschließlich zu den Beförderungsentgelten.“ Dabei geht es um Mindestpreise im Mietwagenverkehr. Diese sollen einerseits Dumping verhindern und andererseits ausreichend preislichen Abstand zum öffentlichen Personennahverkehr sicherstellen. Um die Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz sei es bei dieser Anhörung jedoch gar nicht gegangen. „Wir haben keine Ahnung gehabt, dass so etwas überhaupt drin ist“, so Voigt. „Das ist uns richtig vor den Kopf geschlagen.“

An keinem Taxi-Stand gibt es bislang eine Ladesäule

Die Branche verschließe sich nicht der Elektromobilität. „Unsere Dienstwagen sind alle Plug-in-Hybride“, so der Taxi-Boss. Allerdings müssten die Voraussetzungen für den Einsatz von E-Taxis erst mal geschaffen werden. Laut Richtlinie dürfen diese die öffentlichen Ladesäulen in Leipzig nicht benutzen. Voigts Unternehmen bemüht sich seit einiger Zeit schon darum, eine Wallbox zum Aufladen der Plug-in-Hybride zu erwerben. „Das ist jetzt wieder um drei Monate verschoben worden“, berichtet er. „Wegen Lieferengpässen können derzeit keine Wallboxen installiert werden.“ Auch gibt es bislang keinen einzigen Taxi-Stand in Leipzig, der über eine, geschweige denn mehrere Ladesäulen verfügt. „Wo sollen wir denn die Autos laden“, fragt er.

Reichweiten verfügbarer E-Taxis noch zu gering

Taxi-Unternehmer können auch nicht einfach beim Autohersteller ein Fahrzeug kaufen. „Nur Fahrzeuge, die ab Werk als Taxi vorgesehen sind, können als Taxi eingesetzt werden“, erläutert Voigt. Doch für den Taxi-Einsatz gebe es bislang keine E-Fahrzeuge, „die aus wirtschaftlicher Sicht Sinn machen“. Entweder seien sie zu teuer oder die Reichweiten zu gering. „Freitags und samstags fahren die bei uns in zwei Schichten 600 bis 700 Kilometer“, beschreibt der „4884“-Chef den Geschäftsalltag. Dass sich Menschen im Taxi von der Kneipe nach Hause fahren lassen, mache ohnehin nur noch einen Teil des gesamten Angebots aus. Voigt: „Wir fahren Schienenersatzverkehr für die LVB und die Deutsche Bahn. Wir setzen Lokführer um. Wir fahren Migranten von einem Aufnahmelager zum anderen. Wir fahren Blut nach Hamburg in die Universitätsklinik. Teilweise fahren wir Ersatzteile von Porsche oder VW durchs Land. Wir fahren Patienten zur Kur in Einrichtungen, die nicht unter 200 Kilometer entfernt sind.“

Taxi-Verband sucht Gespräch im Rathaus

Derzeit hat Voigt vier Neuwagenbestellungen laufen. Alles Verbrenner. Ein Fahrzeug wird Mitte Oktober ausgeliefert, die anderen kommen im März. „Ich weiß nicht, ob ich die zugelassen kriege.“ Denn nach der Richtlinie müsste ja jedes zweite Fahrzeug ein Plug-in- oder E-Fahrzeug sein. Er bemühe sich jetzt um einen Gesprächstermin im Rathaus. „Diese Verwaltungsrichtlinie lässt sich nicht mit sofortiger Wirkung umsetzen“, sagt er. „Wir brauchen Übergangsfristen und erst mal eine flächendeckende Ladestruktur, die ein vernünftiges, wirtschaftlich sinnvolles Arbeiten gewährten.“

Von Klaus Staeubert