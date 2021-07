Leipzig

Anderthalb Meter können spannend sein. So viel misst das Archivgut mit persönlichen Unterlagen, die der ehemalige Stadtpräsident Friedrich Magirius dem Stadtarchiv Leipzig geschenkt hat. Darunter sind viele Briefe, Dokumente, Briefe, Einladungen, Notizen und sonstige Unterlagen, die seine Sicht auf die Zeit nach der Friedlichen Revolution zeigen. Etwa vom Runden Tisch 1989/90, den der damalige Superintendent als souveräner Moderator leitete. „Dokumente vor 1989 sind nicht so viele dabei. Denn es war ja nicht ungefährlich, alles aufzubewahren“, sagt Magirius.

Magirius hilft bei der Zuordnung

„Für uns ist das sehr spannend – denn wir können nun trockene Verwaltungsakten, die wir aufbewahren, zusammen mit persönlichen Unterlagen werten“, freut sich Michael Ruprecht, der Direktor des Stadtarchivs. Bereits im Jahr 1991 übergab Magirius, der bis 1994 Stadtpräsident war, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Arbeitssekretariats des Runden Tisches die offiziellen Protokolle der Sitzungen und Ausschüsse an das Stadtarchiv.

Ein besonders glücklicher Umstand sei, dass Magirius bei der inhaltlichen Sichtung der persönlichen Unterlagen selbst die Sichtung und Zuordnung noch unterstützen kann. „Ich kann mich noch an viele Episoden erinnern. Es wäre doch schade, wenn das Material wegkommt“, so der inzwischen 91-Jährige. Und gerät ins Erzählen, etwa wie die beiden Superintendenten Johannes Richter und Friedrich Magirius den damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker nach Leipzig einluden und wie er vom Flughafen – dort wusste niemand, wohin mit ihm – ohne Polizeisirene in die Stadt gebracht wurde. „Unterbringen konnten wir ihn dann im Gästehaus. Doch wir hatten nicht einmal eine Fahne.“

Oberbürgermeister: Schenkung von hohem Wert

Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) freute sich über die Schenkung, zumal das Engagement von Magirius als Pfarrer und in zahlreichen bürgerschaftlichen Projekten für die Stadt von hohem Wert sei. „Daraus können wir ableiten, was alles möglich ist, wenn Menschen eine große Vision haben, die Stadt oder den Staat demokratisch umzubauen.“

Magirius hat sich immer für junge Menschen eingesetzt, so gehört er zu den Mitbegründern des Stadtschülerrates. Für sein Wirken erhielt er 2005 auch die Ehrenbürgerschaft der polnischen Partnerstadt Krakow. Das Stadtarchiv erschließt die Dokumente, um sie dann der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Von Mathias Orbeck