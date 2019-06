Leipzig

„Das halte ich aus!“ – Dieser Satz war von Margitta Hollick (Linke) im Stadtrat oft zu hören. Was nicht heißt, dass die 70-Jährige alles wegsteckt. Doch im Leipziger Stadtrat, in der Hollick seit der Wahl am 6. Mai 1990 sitzt, hat sie viel erlebt – von totaler Ablehnung, Ausgrenzung, kritischer Diskussion bis hin zur Zustimmung und Anerkennung für ihre fachliche Kompetenz. Beim Sitzungsmarathon am Mittwoch (und wahrscheinlich auch am Donnerstag) erlebt sie ihre letzten Debatten. Für den neuen Stadtrat kandidierte Hollick nicht wieder, um Jüngeren Platz zu machen. „Ich ziehe mich nicht aus der Politik zurück, ich stehe nur nicht mehr in der ersten Reihe“, konstatiert sie. Wichtig sei ihr, dass dieser Schritt selbstbestimmt erfolgt. „Wenn die Linken meine Unterstützung brauchen, bin ich natürlich da.“

Zwangspause für Fortbildung genutzt

Wie fing alles an? „Die Situation für die damalige PDS war sehr schwierig, das hat viele innerlich zerstört“, erinnert sich die Chemiefacharbeiterin und Lehrerin für Mathe und Chemie, die 13 Jahre lang die damalige Polytechnische Oberschule „ Julius Motteler“ leitete. 1990 sollte sie eigentlich den Aufbau der Gymnasien in Leipzig voranbringen, später wurde ihr aus politischen Gründen aber mangelnde fachliche Eignung vorgeworfen und gekündigt. Es folgten Prozesse, sogar eine Einladung der Initiative „Against Berufsverbot“ nach Schottland und England. „Ich bin wieder eingestellt worden, 1995 als Lehrerin an eine Berufsschule gegangen“. Die zweieinhalbjährige Zwangspause nutzte das ehemalige SED-Mitglied, um sich als Referentin für Bank- und Kreditwesen fortzubilden. Das hat ihr später geholfen, ihre Fraktion (damals 17 Abgeordnete bei einer wesentlich größeren Stadtverordnetenversammlung) im Verwaltungsrat der Sparkasse zu vertreten.

Kommunikativ und klare Kante

Bekannt wurde Hollick als engagierte Schulpolitikerin, die die Probleme aus dem Effeff kannte und vor allem mit allen Beteiligten redete, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Die Stadtratsarbeit war für alle schwer, für uns besonders – wir mussten sachkundig sein“, erinnert sie sich. Sie war in allen Gremien gut vorbereitet. Dadurch hat sich Hollick über die Jahre viel Anerkennung erworben – auch wenn sie sich von CDU-Kollegen bei manchem Schlagabtausch „als alte DDR-Lehrerin“ beschimpfen lassen musste. Die Leute hatten Vertrauen zu ihr, das sie rechtfertigen wollte. Dabei war sie kommunikativ, konnte zuhören, hat aber auch klare Kante gezeigt. „Ich stelle hohe Ansprüche an mich, für die Politik ist die Familie oft zu kurz gekommen“, sagt die selbstbewusste Frau, die 51 Jahre verheiratet ist, zwei Kinder und zwei Enkel hat.

Prozess im Amtsgericht Leipzig gegen Linke-Stadträtin Margitta Hollick wegen Nazi-Beleidigung 2014. Quelle: André Kempner

Sie stand auch vor Gericht, weil sie einen NPD-Mann in einer aufgeheizten Atmosphäre als Nazi tituliert hat. Eine Geldstrafe wollte sie nicht zahlen. Letztlich wurde sie im April 2014 freigesprochen. Grund: Fällt eine offenkundige Beleidigung „in einem politischen Kontext“, urteilte die Richterin damals, könne sie rechtlich zulässig sein. Hollick hat viel Solidarität erfahren. „Bei Nazis endet bei mir die Toleranz“, bekennt die Politikerin.

Natürlich gab es auch Irrtümer. „Ich wollte damals die Innenstadt-Messe beleben, habe gegen eine Verlagerung gestimmt. Heute sehe ich ein, dass das falsch war.“ Denn die Leipziger Messe habe sich prächtig entwickelt. Und wie war das mit den Schülerzahlen? „Ich war konsequent gegen alle Schulschließungen“, sagt sie. Dass die Stadt die spätere Entwicklung bei Zuzügen und Geburtenboom verschlafen hat, lag auch an den mangelhaften Prognosen. So musste bei der Planung immer die Kamenz-Statistik des Landes verwendet werden, die bei Leipzig falsch lag und hinterherhinkte. „Bei der Nutzung der Fördermittel habe ich die Verwaltung ein wenig getrieben“, konstatiert sie.

Was sie nicht versteht: Da liegen dringend für Schulbauten benötigte Grundstücke wie am Bayrischen Bahnhof oder am Jahrtausendfeld brach, nur weil die Eigentümer einen höheren Preis erzielen wollen. „Dass ich darauf keinen Einfluss nehmen kann, ärgert mich.“

Engagiert bleibt sie aber nach wie vor – ob nun in der Hilfe für eine afghanische Familie, beim Unterricht für benachteiligte Frauen im Projekt „Löwenmutter“ oder vielen anderen Projekten.

Wer noch aus dem Stadtrat ausscheidet 70 Abgeordnete haben ein Mandat im Leipziger Stadtrat. Der trifft sich am Mittwoch (und aufgrund der proppevollen Tagesordnung am Donnerstag) zur letzten Sitzung in dieser Wahlperiode. Der neu gewählte Rat trifft am 28. August zu seiner konstituierenden Tagung zusammen. Daher heißt es diese Woche für 33 Stadträte Abschied nehmen. Von den Linken betrifft dies neben Margitta Hollick auch Urgestein Siegfried Schlegel sowie Carola Lange, Rainer Engelmann, Ilse Lauter, Birgit Mai, Werner Kujat sowie William Grosser. Wechsel gibt es auch bei der CDU: Stefan Georgi, Ansbert Maciejewski, Achim Haas, Andreas Faulhaber, Gerd Heinrich, Niels Oberstadt, Swen Kuthe und Thomas Zeitler sind nicht mehr dabei. Bei der SPD scheiden Axel Dyck, Heiko Oswald, Ingrid Glöckner, Sebastian Walther, Manfred Rauer und Claus Müller aus. Bündnis 90/Die Grünen verzichten künftig auf Nicole Lakowa, Daniel von der Heide, Judith Künstler sowie Franka Moritz. Bei der Wählervereinigung Leipzig verabschiedet sich Dieter Deisler. Knapp ein neues Mandat verpasst hat René Hobusch ( FDP) von der Fraktion Freibeuter, dort verabschieden sich auch Naomi-Pia Witte ( FDP) sowie Ute Elisabeth Gabelmann (Piraten). Nicht mehr an Bord sind auch die fraktionslosen Stadträte Hassan Soilihi Mzé, Axel Dankwardt und Enrico Böhm. Im neuen Stadtrat können 37 Abgeordnete ihre Arbeit fortsetzen, 33 sind neu gewählt.

Von Mathias Orbeck