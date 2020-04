Erziehermangel in Leipziger Kitas – Linke setzt Fachkräfteinitiative für soziale Berufe durch

Leipzig

Leipzig baut zwar Kitas. Sind sie fertig, können sie immer häufiger nur zum Teil ihre Räume ausschöpfen. Die Not, genügend Erzieherinnen und Erzieher für Krippe, Kindergarten und Hort zu finden, wird bundesweit immer größer. Besonders bei Freien Trägern, die die Kita-Betreuung für Leipzig größtenteils übernehmen, ist die Lage schwierig. Trotz der vorhandenen Ausbildungsstätten in Sachsen. Die Stadt hat reagiert und eine eigene Ausbildungsinitiative gestartet. Potenzielle Erzieherinnen und Erzieher werden berufsbegleitend ausgebildet. Freie Träger werden unterstützt. Mittlerweile wird sogar versucht, europäische Kita-Fachkräfte anzuwerben (die LVZ berichtete). Trotzdem reicht das perspektivisch nicht. Denn viele Erzieherinnen gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Der Stadtrat hat nun auf Initiative der Fraktion Die Linke eine Offensive gegen den Fachkräftemangel in sozialen Berufen gestartet. Dabei geht es auch um Heilerziehungspfleger, Heilpädagogen, Sozialarbeiter und ähnliche Berufe. „Der Fachkräftemangel in sozialen Berufen naht nicht nur, er ist längst da. Als Stadt müssen wir sogar Personaldienstleister ins Rennen schicken um die Betreuung in den Kitas zu sichern, bei den Freien Trägern ist das längst Realität“, betont Stadträtin Juliane Nagel (Linke).

Verwaltung soll Bedarfsprognose vorlegen

Für die in den Jahren 2020/21 neu entstehenden Kitas braucht Leipzig 600 Erzieher. Auch der Bereich stationäre Hilfen zur Erziehung – also die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen – wird um mindestens 200 Plätze erweitert. Dafür werden ebenfalls Fachkräfte gebraucht. Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, eine Personalbedarfsprognose vorzulegen. Und gemeinsam mit Freien Trägern der Jugendhilfe einen Forderungskatalog ans Land zu erarbeiten, um notwendige Maßnahmen einzuleiten. Das könnte eine Erhöhung von Ausbildungskapazitäten, Ausbildungsentgelten sowie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen sein. Die Stadt selbst wird aber auch eine Kampagne zur Aufwertung sozialer Berufe starten. „Applaus reicht nicht!“ findet Nagel mit Blick auf die Corona-Krise. Um Menschen für die benötigen Professionen zu interessieren, brauche es Anreize wie Jobticket, eine Unterstützung bei der Wohnungssuche oder eine bessere Eingruppierung von sozialpädagogischen Fachkräften.

Fehlende Vergütung macht Ausbildung unattraktiv

Die Verwaltung warnt aber vor zu hohen Erwartungen. Die Ausbildung zum Erzieher sei beispielsweise für viele wenig attraktiv – weil sie nicht vergütet wird und die Kosten selbst zu tragen sind. Eine Beteiligung des Freistaates an den Ausbildungskosten sei daher unerlässlich. Leipzig könne da lediglich bedingt einspringen und „nur“ 50 Auszubildende und 10 Studierende einstellen und vergüten (insgesamt über drei Jahre: 180 Nachwuchskräfte). Darüber hinaus fördert die Stadt weitere 50 Ausbildungsplätze bei den Freien Trägern für die Ausbildungsjahre 2019/2020 sowie 2020/2021. Bundesweit fehlen laut Prognose 199 000 Fachkräfte bis 2030 im Erzieherbereich. Das Problem sei nicht regional zu lösen, hieß es.

Von Mathias Orbeck