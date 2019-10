Feiertag tritt gegen Riekewald als OBM-Kandidat in Leipzig an

Leipzig

Der Sozialrechtsanwalt Dirk Feiertag (parteilos) will ebenfalls als Kandidat bei der Leipziger Oberbürgermeisterwahl am 2. Februar 2020 antreten. Kandidieren möchte er für die Linken, wie die Partei am Montag mitteilte. Wie berichtet, hat sich ihr Parteivorstand allerdings nach einem mehrmonatigen internen Gesprächsprozess einstimmig für eine Kandidatur von Franziska Riekewald(39) ausgesprochen. Eine Gruppe um die Landtagsabgeordnete Juliane Nagel unterstützt jedoch dem Vernehmen nach den Anwalt, der sich „insbesondere für die Rechte der sozial Ausgegrenzten in dieser Gesellschaft einsetzt“. Feiertag hat sich auf Arbeitsrecht spezialisiert und als Hartz-IV-Kritiker einen Namen gemacht. Bereits 2013 hatte Feiertag sich als parteiunabhängiger Kandidat um den OBM-Posten beworben. Der Anwalt ist am 1. Januar 1979 in Braunschweig geboren.

Mitglieder der Linken entscheiden am 9. November

Die Leipziger Genossen sollen nun am 9. November auf einer Gesamtmitgliederversammlung entscheiden, mit wem sie in den Kampf um das Stadtoberhaupt ziehen. „Ich freue mich, dass wir über gleich zwei äußerst kompetente Bewerber um dieses Amt verfügen. Für mich sind beide sehr gut geeignet, linke Politik stark zu machen“, so Kay Kamieth, Sprecher der Linken. „Die komfortable Lage, über gleich zwei Kandidierende zu verfügen und in einem demokratischen Prozess darüber zu entscheiden, zeigt, wie breit wir in der Stadt aufgestellt sind.“ Leipzigs Linken-Chef Adam Bednarsky: „Nach der Entscheidung am 9. November werden wir als Stadtverband geschlossen in den Wahlkampf um das höchste Amt der Stadt ziehen.“

Das sind die Bewerber der anderen Parteien

Bisher nominiert sind Amtsinhaber Burkhard Jung(61, SPD), Katharina Krefft(41, Bündnis 90/Die Grünen) sowie Christoph Neumann(54, AfD). Bei der CDU will Justizminister Sebastian Gemkow(41) antreten. Seine Partei wird darüber auf einem CDU-Kreisparteitag am 2. November votieren. Auch Piratin Ute-Elisabeth Gabelmann hat Interesse bekundet. Die Wahlvorschläge der verschiedenen Parteien müssen bis zum 28. November eingereicht sein.

Von M.O.