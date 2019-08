Leipzig

Leipzigs Jungliberale (Julis) fordern, dass die Wasserwerke ihre bei Starkregen übliche Einleitung ungeklärter Abwässer in Flüsse stoppen. Das kommunale Unternehmen habe insbesondere den Bau eines großen Auffangbeckens zur Abwasseraufnahme bei Starkregen verschlafen und müsse nun schnell handeln, heißt es in einer Presseerklärung der Jugendorganisation der FDP. Die Liberalen reagieren damit auf einen LVZ-Bericht vom Sonnabend, in dem Vertreter der Wasserwerke einräumten, bei Starkregen über rund 90 Einleitstellen ungeklärte Abwässer in Flüsse und Gräben zu leiten, weil die Kapazitäten des Klärwerks Rosental nicht ausreichen. Angler hatten mit zahlreichen Fotos Alarm geschlagen. Auf den Bildern waren unter anderem Tampons, Wattestäbchen und Kondome zu sehen, die auf dem Wasser Leipziger Flüsse schwimmen und anschließend an deren Ufern liegen bleiben.

„Gefährliche Partikel herausfiltern“

Die Jungliberalen betonen, dass die Einleitpraxis nicht nur wegen dieser Umweltverschmutzung beendet werden müsse. Die eingeleiteten Abwässer würden auch Medikamente und andere Mikroschadstoffe enthalten, die immer wieder fälschlicherweise in Toiletten entsorgt werden. „Das Problem beschränkt sich also mitnichten nur auf das Sichtbare“, heißt es in der Erklärung. Leipzigs Jungliberale hätten bereits im vergangenen Jahr auf ihrem Kreiskongress einen Antrag zu diesem Thema diskutiert.

Der Antragsteller und stellvertretende Kreisvorsitzende Julian Schrader machte auch noch auf weitere Gefahren der Einleitpraxis aufmerksam. „Die Wasserwerke ignorieren das Problem der zunehmenden Menge von Mikroplastikpartikeln im Abwasser“, betonte er. „Kläranlagen können nur mehr der insbesondere für Fische gefährlichen Partikel herausfiltern, wenn sie nicht umgangen werden können. So landen diese umweltgefährdenden Partikel in unseren Flüssen und können von da bis ins Meer gelangen.“

„Auch Pflanzen und Tiere werden gefährdet“

Die Liberalen begrüßen, dass die Wasserwerke bereits die Erweiterung des Klärwerks in Angriff nehmen. „Insbesondere der Bau eines großen Auffangbeckens zur Abwasseraufnahme beim nächsten Starkregen wurde zu lange verschlafen und muss nun schnell erfolgen“, heißt es. „Andernfalls gefährden wir Pflanzen und Tiere insbesondere am Elsterflutbett.“

Die Julis Leipzig haben rund 90 Mitglieder und setzen sich in der FDP und darüber hinaus für freiheitliche Lösungsansätze ein.

Von Andreas Tappert