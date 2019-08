Leipzig

Unter dem Motto „3 vor 12“ ging am Freitag die Bewegung „Fridays For Future“ wieder in Leipzig auf die Straße. Etwa 200 junge Leute schlossen sich dem Demonstrationszug an, der vom Richard-Wagner- zum Simsonplatz zog.

Für Mitorganisatorin Sophia Salzberger ist es anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl wichtig, den Klimaschutz als wichtigen Punkt nochmal in den Fokus zu rücken. Schon in der letzten Woche hatte „Fridays For Future“ deshalb Forderungen aufgestellt, die ein neues Klimaschutzgesetz umfassen und auf einer Kundgebung am Neuen Rathaus verlesen wurden.

„Bereits im März haben wir vom Stadtrat gefordert, in Leipzig den Klimanotstand auszurufen“, erklärte Salzberger. Damit solle man dem Beispiel anderer deutscher Städte folgen – unter anderem Köln, Kiel, Saarbrücken, Bochum, Karlsruhe, Gelsenkirchen, Bielefeld, Düsseldorf, Trier und Münster. Für die Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch hat nun auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen beantragt, den Klimanotstand auszurufen. Damit würde erklärt, dass es eine Klimakrise gibt und die bisher ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um diese zu begrenzen. Mögliche Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind der Umbau von Auto- zu Radspuren, höhere Parkgebühren in der City, klimaneutrale Gebäude, mehr Solaranlagen oder das Pflanzen neuer Bäume.

Demonstrationen von „ Fridays for Future“ fanden am Freitag nicht nur in Leipzig, sondern auch in Dresden, Grimma und Wurzen statt.

Von Hendrik Schirner