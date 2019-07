Leipzig

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Freien Wähler Reinhard Bohse zum neuen Vorsitzenden der Wählervereinigung Leipzig (WVL) gewählt. Außerdem hat die Versammlung Heike Blum und Bert Sander zu Stellvertretern und Robert Baier zum Schatzmeister bestimmt.

„Der Kommunalwahl-Kampf ist nicht so wahnsinnig gut gelaufen“, sagte Bohse der LVZ, „wir sind alle ein bisschen enttäuscht.“ Als Konsequenz seien der bisherige Vorsitzende Andreas Klemm sowie die Vorstände Bert Sander und Falko Bestfleisch zurückgetreten. Sander ist nun allerdings wieder Mitglied im Vorstand.

Zurückgetreten: Andreas Klemm. Quelle: Andre Kempner

Inhaltlich wollen die Freien Wähler/WVL auf eine Änderung der Eigentümerziele bei der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) hinwirken: In hochverdichteten Stadtteilen solle darauf verzichtet werden, auch noch die letzten vorhanden Baulücken sowie weitere Natur- und Grünflächen zu bebauen. „Die angespannte Situation bei Staubbelastung, Wärmeentwicklung und fehlendem Luftaustausch darf in diesen Stadtgebieten nicht weiter verschärft werden“, so die Freien Wähler in einer Mitteilung.

Von bm