Garagenpächter in Leipzig müssen ab 2021 mehr zahlen

Bittere Pille für Garagenpächter in Leipzig: Wer noch einen Altvertrag hat, muss vom kommenden Jahr an für seine Stellfläche doppelt so viel bezahlen. Der Stadtrat hat am Donnerstag grünes Licht für eine Erhöhung der Nutzungsentgelte gegeben.

Vor 22 Jahre letztmalige Pachterhöhung

„Die Bestandsverträge wurden 1998 letztmalig angehoben“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU). „Seit 22 Jahren gab es keine marktübliche Preisanpassung.“ Diese Verträge sollen entsprechend der ortsüblichen Vergleichsmiete nunmehr auf das aktuelle Preisniveau angehoben werden. Nach den Worten von Albrecht würde die Jahrespacht demnach „von 122,71 Euro auf mindestens 240 Euro“ erhöht, hinzu kommen noch eine Betriebskostenpauschale und 19 Prozent Umsatzsteuer. „Der Wert orientiert sich an dem ortsüblichen Marktzins“, so Albrecht.

Bei so genannte Neuverträgen war eine Anhebung bereits im Jahr 2014 vollzogen worden. In einigen Fällen liegt der Pachtzins auch über 240 Euro, sagte der Bürgermeister.

17 Garagenhöfe gibt es in Leipzig

Laut Albrecht verteilen sich über die gesamte Stadt 17 Garagenhöfe, die von Garagenvereinen bewirtschaftet werden. Die Verwaltung erfolge in der Regel durch externe Dritte, in einigen Fällen durch die Garagenvorstände selbst. Zum 31. Dezember 2020 strebt die Stadt die Übernahme der Verwaltung durch das Liegenschaftsamt an.

