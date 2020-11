Leipzig

Das größte Bauprojekt in der Geschichte des Klinikums St. Georg ist seiner Realisierung einen wichtigen Schritt näher gekommen: Sachsens Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) überbrachte am Freitag einen Förderbescheid in Höhe von 101,7 Millionen Euro für den Bau des künftigen internistischen Zentralbaus am Standort in Eutritzsch. „Das ist die größte Summe, die wir jemals an einem Stück ausgegeben haben“, ordnete Köpping des Engagement des Landes ein. Der Freistaat wird damit knapp zwei Drittel der Baukosten tragen. „Wir bekommen durch die Pandemie gerade eindringlich vor Augen geführt, wie wichtig moderne Krankenhausstrukturen sind“, sagte die Ministerin.

Klinikchefin Iris Minde (links) erhält von Sozialministerin Petra Köpping den Fördermittelbescheid über 101,7 Millionen Euro. Quelle: Kempner

Geplantes Baustart ist 2022

Auf insgesamt 157,5 Millionen Euro bezifferte die Geschäftsführerin des kommunalen Klinikums, Iris Minde, die Kosten für „die größte Baumaßnahme am Klinikum seit 100 Jahren“. Geplanter Baustart ist im Jahr 2022. Bis dahin wird das neue Ambulanzgebäude an der Delitzscher Straße eröffnet sein, das sich derzeit im Bau befindet. Die jetzige Poliklinik mit den Ambulanzen soll dann abgerissen werden. An ihrer Stelle wird der neue Zentralbau bis 2027 entstehen.

Er wird 100 Meter lang und 25 Meter hoch. Mit 39 000 Quadratmetern entsteht darin eine Fläche, die fast so groß ist wie die des innerstädtischen Shoppingcenters Höfe am Brühl (44 400 Quadratmeter). Das Haus mit 380 Betten wird über sechs Geschosse verfügen, die direkt an das benachbarte Gebäude (derzeit: Haus 20) angeschlossen werden, in dem sich unter anderem die Notaufnahme befindet. Schwerpunkte sollen neben der Notfallmedizin auch die Intensivmedizin, Kindermedizin und Innere Medizin bilden. Aber auch eine Cafeteria wird integriert.

Modernste Notaufnahme Sachsens entsteht

„Wenn das Gebäude 2027 fertiggestellt ist, werden wir hier die modernste Notfallaufnahme in Sachsen haben“, sagte Minde, die kürzlich erst zur Vorsitzenden der Konferenz der kommunalen Krankenhäuser des Deutschen Städtetages gewählt wurde. In der Funktion vertritt sie die Interessen der kommunalen Krankenhäuser der Städte unter anderem gegenüber der Politik, dem Gesetzgeber oder der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Visualisierung des neuen Zentralbaus II, der an das bisherige Haus 20 (links) angeschlossen wird. Quelle: St. Georg Klinikum

Das Bauprojekt ist Teil eines Masterplanes, der die komplette Umgestaltung des Krankenhausstandortes vorsieht und der für dessen Zukunft von immenser Bedeutung ist. Medizinische Bereiche, die aufgrund der in 100 Jahren gewachsenen Pavillonstruktur über den gesamten Klinik-Park verteilt sind, werden damit zusammenrücken. „Die räumliche Verdichtung führt dazu, dass die Abläufe für Mitarbeiter und Patienten sehr viel effizienter werden“, erläuterte Minde.

Die alten, unter Denkmalschutz stehenden Gebäude des Krankenhauses sollen künftig für soziale Zwecke umgenutzt, der Park für den gesamten Stadtteil geöffnet werden.

Auch für die Stadt Leipzig, die alleiniger Gesellschafter des Klinikum ist, sei dies „ein ganz besonderes Projekt“, betonte Finanzbürgermeister Torsten Bonew ( CDU), zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates des Klinikums. „Wir planen hier die Weiterentwicklung des ganzen Campus“, sagte er. Dies könne nur erfolgen, da der Freistaat in den zurückliegenden Jahren gut gewirtschaftet habe und auf einem soliden finanziellen Fundament stehe. Vor dem Hintergrund der Pandemie zeige sich zudem, wie wichtig es ist, „dass wir auch Krankenhäuser in kommunalem Eigentum haben, die nicht renditeorientiert arbeiten müssen“. Dies sage er nicht ohne Selbstkritik, so Bonew. Denn er habe dies früher in seiner Zeit als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion anders gesehen.

Von Klaus Staeubert