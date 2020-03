Grünes Licht für neue Produktionshalle – Gewerbepark Stahmeln wird ausgebaut

Leipzig

Grünes Licht für den Batteriehersteller Dräxlmaier: Der Stadtrat billigte mit großer Mehrheit ohne Gegenstimmen einen städtebaulichen Vertrag zur Erschließung des Gewerbeparks Stahmeln. Dort soll für 48 Millionen Euro eine rund 25 000 Quadratmeter große Halle entstehen, in der Dräxlmaier Batteriesysteme für Elektroautos produzieren möchte.

Bereits im Herbst 2020 soll die Produktion mit rund 100 neuen Jobs starten. Projektentwickler ist die metaWERK Leipzig GmbH, die zwei weitere Baufelder mit rund 70 000 Quadratmeter Hallenfläche entwickelt. Bis 2022 könnten dort bis zu 1000 neue Jobs entstehen (die LVZ berichtete). „Das Areal eignet sich durch seine Nähe zum Flughafen und Güterverkehrszentrum gut für Gewerbe“, so Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU).

Ortschaftsrat mit Korrekturen zufrieden

Der Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln befürchtete zwar, dass die im Bebauungsplan vorgesehenen Straßen und Kreuzungen den zu erwartenden Verkehr nicht aufnehmen können – was zu erhöhtem Lärm und zusätzlichen Abgasen führen würde. Kritisiert wurde auch der Lärmschutz.

„Es ist gelungen, den Investor von einigen wichtigen Punkten zu überzeugen“, so Albrecht. So gebe es ein Angebot für eine Feuerwehrleitstelle, einen Schulstandort sowie die Verbesserung des Sicht- und Lärmschutzes durch Gabionen. Das Unternehmen schafft zudem zusätzliche Lkw-Stellflächen auf dem Areal, um den Anliefer- und ruhenden Verkehr im Gebiet besser steuern zu können. „Wir haben eine Menge bewegt – es ist schön, dass es möglich ist und nun alle an einem Strang ziehen“, so Hubertus Freiherr von Erffa vom Ortschaftsrat. Die Änderungswünsche am Vertrag hätten sich daher erledigt.

