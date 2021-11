Leipzig

Es ist ein großer Schritt, um mehr Grün in die Stadt Leipzig zu bringen. Der Stadtrat hat die Verwaltung auf Initiative der Fraktion Die Linke beauftragt, eine Grünsatzung zu erarbeiten. Darin sollen Standards zum grünen Bauen wie bewachsene Fassaden, blühende Dachgärten und grüne Hinterhöfe mit Wiesen, Bäumen und Hecken definiert werden. „Private bauen und streichen die Profite ein. Ökologische Schäden zahlt die Allgemeinheit“, argumentierte Michael Neuhaus (Die Linke). Er verwies auf etwa 4600 unbebaute Flurstücke mit einer Fläche von 266 Hektar, die Bauherren derzeit in Leipzig ohne jegliche Vorschriften zu Arten- und Klimaschutz bebauen könnten.

Grünsatzung soll ökologisches Bauen voranbringen

Deshalb müsse eine Grünsatzung dies regeln. Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege hielt ihre Aufstellung noch vor einem Jahr für rechtswidrig – vor allem die Koppelung an die sächsische Bauordnung. Inzwischen liegt bereits ein Entwurf vor, hieß es. Geplant ist, die Vorgartensatzung zu integrieren, die beispielsweise das Anlegen sogenannter Schottergärten ausdrücklich ausschließt. Wird ein Bebauungsplan aufgestellt, soll dieser sich künftig an den Zielen der Satzung orientieren. Die Idee stammt ursprünglich vom Umweltbund Ökolöwe, um die Auswirkungen der Klimakrise und das Artensterben ein wenig zu mildern. Der Umweltbund hatte einen Trend zu Betonklötzen und Schottergärten moniert. Neuhaus: „Wir machen ökologisches Bauen zum Standard.“

Stadt soll drei Fluglärm-Messstationen betreiben

In Lindenthal/Breitenfeld, Lützschena-Stahmeln (oberhalb der Halleschen Straße) und Burghausen/Gundorf sollen drei kommunale Fluglärm-Messstationen aufgebaut und betrieben werden. Kosten: etwa 60.000 Euro. Grüne, Linke und SPD haben dies beantragt. „Dieser Vorschlag geistert seit 2015 durch die Gremien“, so Bert Sander (parteilos). Passiert sei aber nichts. Der Flughafen betreibe zwar zehn feste sowie drei mobile Fluglärmmessstationen. Letztere lieferten allerdings nur punktuelle Daten. In den von der einseitigen Frequentierung der südlichen Start- und Landebahn in der Nacht besonders betroffenen Leipziger Ortschaften gibt es jedoch keine regelmäßigen Daten. Misst die Stadt selbst, haben die Werte allerdings nur „informativen Charakter und können keine amtliche Messung“ ersetzen. Der Rat stimmte dennoch mit 49 Ja-Stimmen bei zehn Enthaltungen (AfD) zu, weil das zur „Befriedung der Situation“ beitragen könne. Die Daten sollen aufbereitet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. „Die Verwaltung kann dies derzeit fachlich aber nicht leisten“, warnte Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke).

Weitere Millionen für Schulbauprojekte freigegeben

Der Rat hat einstimmig wichtige Schul-Bauprojekte angeschoben: So kann die Sechsfeld-Sporthalle der künftigen Gemeinschaftsschule am Dösner Weg (Zentrum-Südost) samt öffentlichem Sportplatz auf dem Dach gebaut werden. Der Stadtrat gab dafür 23 Millionen Euro frei. Dieser Schulcampus mit versetzten Baukörpern samt Vorplatz wird sich auf einem knapp 3,8 Hektar großen Baufeld entlang des Wohnkomplexes in der Straße des 18. Oktober hinziehen. Die Planungen dafür haben begonnen. Der Sportplatz in Nachbarschaft der Schwimmhalle Tarostraße muss allerdings weg (die LVZ berichtete).

Ebenfalls beschlossen: Die Astrid-Lindgren-Grundschule in der Volksgartenstraße sowie das als Interim genutzte Nachbargebäude an der Löbauer Straße in Schönefeld wird für 35 Millionen Euro modernisiert und erhält einen Erweiterungsbau.

Einen finanziellen Nachschlag von 9,7 Millionen Euro bewilligte der Rat für die neue Quartiersschule Ihmelsstraße. Dort gibt es am Altbau, der ehemaligen Hermann-Liebmann-Schule, sehr viele Schäden, die erst bei der Entkernung erkennbar waren. Das betrifft vor allem den Dachstuhl, von dem 90 Prozent des Holzes geschädigt war. Das hat auch zu Bauverzögerungen geführt. Investiert werden in den Komplex nun insgesamt 88,9 Millionen Euro.

Neues Votum zum Mieterschutz

Der Stadtrat hat neu geregelt, wie Leipzig das Vorkaufsrecht in sechs von Milieuschutzsatzungen geschützten Arealen ausüben will. Hintergrund: Die Kommune hat Vorkaufsrechte für Wohngebäude, um dort Mieterinnen und Mieter vor Luxussanierungen und damit einhergehenden Mietsteigerungen zu schützen. Das gilt für Stadtquartiere in Alt-Lindenau, Lindenau, Connewitz, am Lene-Voigt-Park, in der Eisenbahnstraße und in Eutritzsch. Die Stadt kann allerdings dort nicht jedes zum Verkauf stehende Haus binnen drei Monaten – das ist die vorgeschriebene Frist – selbst erwerben. Deshalb bildet sie einen Pool sogenannter „verkaufsbegünstigter Dritter“, die die Interessen der Kommune teilen und an die sie ihr Vorkaufsrecht abtritt. Einem ersten Beschluss, der private Anbieter ausschließt, hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) aus rechtlichen Gründen widersprochen (die LVZ berichtete). Deshalb war nun ein neues Votum notwendig. Thomas Dienberg (Grüne) kündigte an, bis Februar 2022 einen Kriterienkatalog vorzulegen, der das Prozedere im Sinne des Gemeinwohls regelt. Darüber wird der Rat dann erneut votieren.

Stadt muss Bericht über befristete Arbeitsverträge vorlegen

Die Stadtverwaltung muss bis zum I. Quartal 2022 berichten, in welchem Maße Arbeitsverträge ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Eigenbetriebe der Stadt Leipzig sachgrundlos befristet abgeschlossen werden und wie oft diese Befristungen verlängert werden können. „Die Stadt Leipzig als Arbeitgeber steht im Wettbewerb um Fachkräfte und engagierte Mitarbeiter. Nur mit fairen Arbeitsverträgen ist sie attraktiv auf dem Arbeitsmarkt“, so Thomas Köhler (Piraten).

Stadt soll Preis für Azubis aus der Gastronomie vergeben

Azubis aus der Tourismusbranche sollen ab 2023 für besondere Leistungen, innovative Ideen oder einen besonderen Einsatz mit einem Preis oder einem kleinen Stipendium gewürdigt werden. Dafür soll ein Konzept vorgelegt werden, wurde auf Vorschlag der SPD-Fraktion beschlossen. Es soll auch einen Wettbewerb samt Imagekampagne für Berufe in Gastronomie und Tourismus geben. Damit sollen junge Fachkräfte an ihre Branche gebunden und zugleich motiviert werden, sich möglicherweise zu qualifizieren. Vorgeschlagen wird, die Würdigung im Rahmen des Tourismuspreises vorzunehmen. „Die Branche hat schwierige Arbeitsbedingungen und verdient es, mehr in die Öffentlichkeit gerückt zu werden“, so Andreas Geisler (SPD).

Von Mathias Orbeck