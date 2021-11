Leipzig

Die hohe Anzahl an Corona-Infektionen wirkt sich zunehmend auf die Schulen in Sachsen aus, die dann teilweise oder vollständig für zwei, drei Tage oder länger geschlossen werden müssen. In Leipzig waren am Donnerstag sechs Grundschulen vollständig zu, sieben sowie eine Förderschule teilweise dicht. In diesen Bildungsstätten bietet die Stadt Leipzig eine Notfallbetreuung an, damit die Kinder von Leipzigerinnen und Leipzigern in sogenannten systemrelevanten Berufen versorgt werden können. Freilich nur, wenn sie gesund sind und nicht in Quarantäne müssen.

„Für unsere Beschäftigten in den städtischen Kliniken, die durch die hohe Inzidenz in einer äußerst schwierigen Situation sind, sowie im Gesundheitsamt hatten wir das ohnehin vor. Jetzt gibt es aber eine Rechtsgrundlage dafür“, sagt Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Bündnis 90/Die Grünen). Die Verordnung gilt seit Montag. Auch der Kreiselternrat Leipzig hatte die Betreuung gefordert und darauf hingewiesen, dass es auch bei alleinerziehenden Eltern zu Härtefällen kommen kann. Eine umfassende Notbetreuung schließt das Ministerium allerdings aus. Ziel des Teil-Lockdowns sei es ja, so die Argumentation, die Mobilität herunterzufahren und die Kontakte zu minimieren. „Wir hatten die Notfall-Variante für Kinder unseres Krankenhauspersonals vorbereitet – nun hat der Freistaat selbst die Tür dafür geöffnet“, ergänzt Schulamtsleiter Peter Hirschmann. Nancy Hochstein, die Vorsitzende des Kreiselternrates Leipzig: „Die Menschen, die in Krankenhäusern und anderen systemrelevanten Berufen arbeiten, brauchen die Aussicht, dass ihre Kinder im Notfall versorgt werden können.“ Sie betonte aber, dass die meisten ihre Kinder lieber zu Hause lassen, wenn es möglich ist.

Auslastung der Notbetreuung gering

„Die Auslastung in der Notfall-Betreuung ist vergleichsweise gering“, erklärt Hirschmann. Das macht die Betreuungssituation aber nicht unbedingt einfacher. Hintergrund: Sächsische Kitas sowie Grund- und Förderschulen sind bis einschließlich der Weihnachtsferien im eingeschränkten Regelbetrieb. Das bedeutet die strikte Trennung der Gruppen und feste Bezugspersonen, um eventuelle Infektionsketten kurz und nachvollziehbar zu halten. Das gilt auch für die Notbetreuung, die separiert erfolgen und der Corona-Situation gerecht werden muss. „Es ist zwar gut, dass weniger Kinder kommen – dennoch ist die Notfallbetreuung sehr aufwendig.“ Hirschmann ist froh, dass bei 82 Grundschulen in Leipzig nur ein kleiner Teil von Schließung betroffen ist. Das ist in Dresden durchaus anders, wie auch auf der Homepage des Freistaates ersichtlich ist.

Schulbürgermeisterin Vicki Felthaus (Grüne): „Die Eltern entscheiden sehr verantwortungsbewusst.“ Quelle: André Kempner

Elternrat: Testen kann die Ausbreitung eindämmen

„Die Eltern entscheiden sehr verantwortungsbewusst und sind sehr interessiert daran, ihre Kinder bei Schließungen anderweitig betreuen zu lassen“, konstatiert Bürgermeisterin Felthaus. Das sei auch bei der vorherigen Corona-Welle so gewesen. Die Leipziger Kindertagesstätten arbeiten aktuell im eingeschränkten Regelbetrieb. Dort gibt es (noch) keine Schließungen. Daher ist auch keine Notbetreuung erforderlich. „Wir testen viel. In der Vorwoche haben wir zwar eine deutlich gestiegene Infektionszahl, die aber im Verhältnis zur Schülerzahl noch auf einem niedrigen Stand ist“, so Felthaus. „Doch das ist eine Momentaufnahme.“ Die Kreiselternratsvorsitzende graut ein wenig vor den nächsten Wochen und den steigenden Infektionszahlen: „Das Einzige, was hilft, ist testen, testen, testen, um die Ausbreitung des Virus ein wenig einzudämmen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Mathias Orbeck