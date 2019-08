Leipzig

Was macht der Oberbürgermeister in seiner Freizeit? Wie lange geht sein Arbeitstag? Und wie steht er zur Fridays-for-Future-Bewegung? Aus Anlass des LVZ-Kinderfestivals am Wochenende stand Burkhard Jung (61, SPD) drei jungen Bürgern Rede und Antwort. Das Interview führten Ian Manuel (12) und sein Schulfreund Aaron Schierwagen (13) aus Leipzig-Lindenau sowie Silas Härzschel (5) aus Rötha.

Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport?

Burkhard Jung: Schon immer. Früher war ich im Geräteturnen aktiv. Ich bin dann aber schnell zu groß geworden, sodass ich ständig mit den Füßen den Boden gestoßen habe (schmunzelt). Später war ich im Handball und Volleyball aktiv. Inzwischen komme ich kaum noch dazu. Trotzdem versuche ich, wenn es zeitlich möglich ist, Sport zu treiben.

Spielen Sie Spiele?

Ich bin ein totaler Halma Fan! Im Gegensatz zu Skat spiele ich das allerdings in einer Online-Community auf dem Smartphone. Und das sogar ziemlich ambitioniert. Ich kann verraten, dass ich zu den 50 Besten der Welt gehöre (lacht). Außerdem spiele ich sehr gerne Schach mit meinem Sohn. Da er und ich aber nur selten gleichzeitig Zuhause sind, hat sich eine kuriose Gewohnheit entwickelt: Wir machen täglich beide nur einen Zug.

Wie stehen sie zur Fridays-for-Future-Bewegung?

Ich finde es großartig, dass sich so junge Menschen für Klimaschutz und die Zukunft dieser Welt einsetzen. Diese Bewegung kann uns helfen, dass wir alle umdenken. Und zum Thema Schulpflicht: Ich glaube, wenn man das nicht während der Unterrichtszeit gemacht hätte, würde keiner darüber sprechen.

Wie lange arbeiten Sie pro Tag?

Meistens beginne ich um neun Uhr. Der Arbeitstag endet dann selten vor 22 Uhr. Hinzu kommen viele Wochenendtermine. Ich probiere, Sonntage immer frei zu halten. Aber meistens warten da schon die Aktenberge für die anstehende Woche.

Fahren Sie gerne Fahrrad?

Sehr gerne! Leipzig hat dafür fantastische Voraussetzungen. Hier ist es flach, und wir haben gegenüber anderen Städten noch deutlich mehr Platz zur Verfügung. Aber dennoch besteht hier ein großer Interessenkonflikt. Radfahrer wollen breitere Wege. Autofahrer hingegen rufen nach Parkplätzen. Der Anlieferverkehr muss irgendwo halten. Dann kommen noch Fußgänger und die Straßenbahn hinzu. Es muss die richtige Mischung gefunden werden. Dabei sind gegenseitige Rücksichtnahme, Anstand und Respekt unerlässlich. Im Moment ärgert sich jeder über jeden. Die Stadt arbeitet an Verkehrskonzepten, wie man Autoverkehr einerseits und Fahrradverkehr andererseits konfliktfreier und sicherer gestalten kann.

Welcher Fußballverein ist ihr Lieblingsverein?

Naja, was wohl? RB Leipzig natürlich. Ich habe mich riesig gefreut, als wir in Dortmund zu Gast waren und sie „weggeputzt“ haben. Und ich hoffe, dass wir in dieser Saison das Gleiche mit den Bayern machen werden.

Von Georg von Fritsch