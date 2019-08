Leipzig

In Leipzig sollen Hochhäuser im Bereich von 50 bis 100 Metern auch in Zukunft nur im Ausnahmefall errichtet werden dürfen. Das Erstellen eines Masterplans zu diesem Thema lehnte das Baudezernat jetzt in einer Stellungnahme ab.

Wie berichtet, waren Anfang 2019 entsprechende Forderungen von CDU und Linken aufgekommen. Im April reichte die Freibeuter-Fraktion einen Antrag dazu im Stadtrat ein. Weil das Bauland im Stadtgebiet immer teuerer werde, dächten Investoren zunehmend auch über neue Wolkenkratzer nach, argumentierten sie. Um das Stadtbild dennoch harmonisch zu gestalten und Klarheit über mögliche Standorte zu gewinnen, sei es höchste Zeit für einen Hochhaus-Masterplan.

Baukosten liegen um 20 Prozent höher

Das Baudezernat sieht dafür keine Veranlassung, heißt es nun in der Stellungnahme. Vielmehr solle sich der Stadtrat auch weiter an das Ergebnis eines Hochhaus-Kolloquiums aus dem Jahr 1992 gebunden fühlen. Damals wurde festgestellt, dass es in Leipzig genug Bauland und Freiräume gebe. Hochhäuser seien im Bau mit etwa 20 Prozent Mehrkosten verbunden und auch im Unterhalt teurer. Die Flächeneffizienz falle schlechter als bei normalhohen Gebäuden aus, weil dort zusätzliche Rettungswege und ein größerer Aufwand für Erschließung und Versorgung notwendig würden. „Das alles macht die Erstellung von mietpreisgebundenen Wohnungen nahezu unmöglich.“

Ausnahmen wie am Goerdelerring möglich

Auch für die Umgebung seien die riesigen Schattenspender nicht immer ein Gewinn. „Dennoch – jedes Prinzip lässt auch eine Ausnahme zu.“ Mit ihrem starken Symbolcharakter könnten neue Höhendominanten in einer Großstadt wie Leipzig auch bereichernd für das Stadtbild wirken. Das gelte unstrittig für ein 90 bis 100 Meter aufragendes Gebäude am Goerdelerring neben dem Sitz der IHK.

Etliche Standorte für 50-Meter-Riesen

„Höhenbetonungen“ seien zudem an den Stadteinfahrten denkbar, im Bereich des Tangentenvierecks, an der Lützner Straße, am Bayrischen Platz/Straße des 18. Oktober oder bei der Erweiterung von Paunsdorf im Bereich Kiebitzmark. Dort denken die Planer aber jeweils eher in Bereichen, die bei etwa 50 Metern über dem Erdboden liegen. Gleiches gilt für die neuen Viertel, die unweit der City entstehen sollen. So seien 16-Geschosser auf dem Eutritzscher Freiladebahnhof sowie an der Westseite/Hauptbahnhof vorgesehen. „Auch im neuen Stadtraum Bayerischer Bahnhof werden höhere Gebäude wichtige Blickachsen markieren.“

Von Jens Rometsch