Leipzig

Der Theologe und frühere Kommunalpolitiker Friedrich Magirius (91) soll Ehrenbürger von Leipzig werden. Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ist die höchste Auszeichnung der Stadt. Über den Vorschlag der Stadtverwaltung entscheidet der Stadtrat im Februar. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde sollen die Leistungen von Magirius beim Umbau der Leipziger Stadtverwaltung nach 1989 gewürdigt werden, außerdem sein Engagement im Versöhnungsprozess mit Osteuropa und sein Wirken über die Grenzen von Religionsgemeinschaften hinaus.

Moderator des Runden Tischs und Stadtpräsident

Friedrich Magirius, 1930 in Dresden geboren, studierte in Berlin und Greifswald evangelische Theologie. Nach Pfarrstellen in Einsiedel und an der Dresdner Kreuzkirche übernahm er 1974 die Leitung der Aktion Sühnezeichen in der DDR. Das Thema Aussöhnung mit Osteuropa ist ihm bis heute ein Herzensanliegen, 2005 wurde er dafür mit der Ehrenbürgerwürde von Leipzigs polnischer Partnerstadt Krakau geehrt. 1982 wurde Magirius Pfarrer an der Leipziger Nikolaikirche und zugleich Superintendent des Kirchenbezirkes Leipzig-Ost. In dieser Funktion zeichnete er im Synodalausschuss „Frieden und Gerechtigkeit“ für die Leipziger Basisgruppen verantwortlich und trug zum friedlichen Verlauf der Montagsgebete und der Ereignisse im Herbst 1989 bei. Als Moderator des Runden Tisches und als Stadtpräsident von Leipzig von 1990 bis 1994 übernahm Magirius politische Verantwortung in der Zeit des politischen Umbruchs – und gestaltete die neuen, demokratischen Strukturen in der Stadtgesellschaft mit.

Ehrenmitglied des Stadtschülerrates

Ungeachtet seines Alters ist der „Versöhner von Leipzig“ bis heute unermüdlich unterwegs, um insbesondere die jüngere Generation für Beteiligung und Demokratie zu begeistern. Er gehörte zu den Mitbegründern des Stadtschülerrates Leipzig, dessen Ehrenmitglied er viele Jahre war. Seine Erfahrungen und sein Wissen sind auch im Miteinander zwischen jüdischen und nichtjüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gefragt, sein Engagement in der jüdisch-christlichen Arbeitsgemeinschaft wird sehr geschätzt.

Lange Liste von Leipziger Ehrenbürgern

Hinrich Lehmann-Grube, Erich Loest und Kurt Masur (von links) gehören zu den nach 1990 ernannten Ehrenbürgern von Leipzig. Quelle: Andre Kempner/dpa

Die Ehrenbürgerwürde wird an natürliche, lebende Personen verliehen – Frauen und Männer, die sich in herausragender Weise um Mitmenschen, um das Gemeinwohl, um die Stadt Leipzig, ihr Ansehen oder ihre Entwicklung verdient gemacht haben. Seit 1832 wurden 88 Ehrenbürger ernannt, darunter Reichskanzler Otto von Bismarck, Gewandhauskapellmeister Felix Mendelssohn Bartholdy, Verleger Heinrich Brockhaus, Bankier Wilhelm Seyfferth, Reichsgerichtspräsident Eduard von Simson, Stadtverordnetenvorsteher Otto Schill und Architekt Clemens Thieme, Erbauer des Völkerschlachtdenkmals. Allererster Ehrenbürger wurde 1832 der Major und Kommandant der Kommunalgarde Friedrich Otto von Goldacker. Sechs Personen wurde die Würde nach 1990 wieder aberkannt, darunter Adolf Hitler und Walter Ulbricht.

Noch nie wurde eine Frau ausgezeichnet

Bisher ist noch keine einzige Frau Leipziger Ehrenbürgerin geworden. Zu den Geehrten der jüngeren Stadtgeschichte gehören Gewandhauskapellmeister Kurt Masur, Schriftsteller Erich Loest und Leipzigs Nachwende-Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube. Die bislang letzte Ehrenbürgerwürde wurde 2001 an Literaturwissenschaftler Hans Mayer verliehen.

Von Kerstin Decker