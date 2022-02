Leipzig

Der große Reiz von Leipzig ist vor allem auch im Grün begründet. Der Auwald zieht sich mitten durch die Stadt, ermöglicht urbanes Leben und echte Naturerfahrungen nebeneinander. Das ist europaweit fast einzigartig – aber natürlich nicht frei von Konflikten. Neues soll und muss in der dynamischen Stadt entstehen können. Das braucht Platz. Ein Baum, an dem sich kein Smartphone aufladen oder irgendwie Geld verdienen lässt, steht da manchem im Weg.

Ich sehe aber auch, wie sehr sich die Stadtgesellschaft um das Grün sorgt. Verbissen wird um jedes Stück Natur gekämpft, Umweltverbände sind in der Stadt gut vernetzt und bei jedem Bauvorhaben in Habachtstellung, Anwohnende wissen immer um den „alten Baum dahinten, der da schon ewig steht und gefälligst auch stehen bleiben muss“. Und auch die Gremien der Kommune verteidigen Eisvögel und Linden mit spitzen Paragrafen, auch wenn die Tourismus- und Autolobby noch so zetert.

Im Frühjahr und Herbst knirscht es im Ringen zwischen Urbanem und Naturschutz immer besonders laut. Dann geraten Bäume in den Fokus von Schere und Motorsägen. Ich bin kein Experte, aus meiner Sicht sind die Argumente beim Für und Wider im Einzelfall oft so stichhaltig, dass mir kein generelles klares Pro und Contra möglich scheint. Natürlich haben auch abgestorbene Gehölze ihre Funktion im Biotop, trotzdem sind auf Gehwege stürzende Äste keine gute Option. Die Amsel sollte am Leuschnerplatz heimisch bleiben, aber vielleicht nistet sie ja auch am neuen Forschungszentrum? Schwere Fragen, die manchmal Gerichte klären müssen. Ich bin zumindest froh, dass hier um jeden Baum so gerungen wird.

Von Matthias Puppe