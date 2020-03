Interaktive Karte: Das sind die Hochburgen von Burkhard Jung

Leipzig

Amtsinhaber Burkhard Jung ( SPD) konnte sich am Sonntag auf seine Wahlhochburgen in den zentrumsnahen Stadtteilen verlassen. Der 61-Jährige kam hier auf bis zu drei Viertel der Stimmen – sie waren am Ende das Zünglein an der Waage beim knappen Sieg mit 49,1 Prozent im zweiten Wahlgang. Am Ende entschieden rund 3000 Stimmen im Duell mit Sebastian Gemkow ( CDU), welcher 47,6 Prozent aller Stimmen bekam.

Jungs Hochburgen bei der OBM-Wahl am Sonntag waren Lindenau (75,7 Prozent), Volkmarsdorf (75,6 Prozent) und Neustadt-Neuschönefeld (74,9 Prozent). Am schlechtesten schnitt der Amtsinhaber in Plaußig-Portitz (10,8 Prozent), Seehausen (24,6 Prozent) und Althen-Kleinpösna (25,3 Prozent) ab. Hier konnte Sebastian Gemkow besonders stark punkten.

Jungs Ergebnis beim zweiten Wahlgang am 1.3.:

Im Vergleich zum ersten Wahlgang ist zu erkennen, wie Jung die Stimmen von Linken- und Grünen-Wählern auf sich vereinen konnte. In Volkmarsdorf und Neustadt-Neuschönefeld, wo Linken-Kandidatin Franziska Riekewald am 2. Februar vorn lag, zog Jung nun die meisten Stimmen auf sich. In den Vierteln Schleußig, Reudnitz-Thonberg oder Connewitz, wo vor vier Wochen Grünen-Bewerberin Katharina Krefft am stärksten war, legte der SPD-Amtsinhaber ebenfalls deutlich zu.

Jungs Ergebnis beim ersten Wahlgang am 2.2.:

Mehr zum Thema:

Der Liveticker zur Wahl von LVZ.de

Leipzig – Forever Jung

So lief der Tag in Leipzigs Wahllokalen

Kommentar: Linke und Grüne retten die Ehre der SPD

Von nöß