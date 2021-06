Irene Rudolph-Kokot und Holger Mann: Neue Doppelspitze der Leipziger SPD

Leipzig

Irena Rudolph-Kokot und Holger Mann sind die neue Doppelspitze der Leipziger SPD. Denkbar knapp setzte sich die 48-Jährige Personalrätin eines städtischen Eigenbetriebs am Sonnabend bei einem Parteitag im zweiten Wahlgang mit 43 zu 41 Delegierten-Stimmen gegen die 25-jährige Rechtsreferendarin Christina März durch. Ohne männlichen Gegenkandidaten kam der bisherige alleinige Vorsitzende Mann bereits im ersten Wahlgang auf 85,9 Prozent. Der SPD-Stadtverband hatte im Vorfeld beschlossen, sich erstmals von einem gemischt-geschlechtlichen Duo führen zu lassen.

Rudolph-Kokot fehlte krankheitsbedingt bei dem Delegiertentreffen an der Pferderennbahn im Scheibenholz. Per Mobiltelefon, das an ein Mikrofon gehalten wurde, bedankte sie sich für das Vertrauen. „Jetzt schau ich, dass ich so schnell wie möglich wieder auf die Beine komme, damit wir in einen starken Bundestagswahlkampf starten können“, sagte sie. Die Unterlegene Christina März gab vor Ort unumwunden zu, dass sie enttäuscht sei. „Hätte ich nicht gewinnen wollen, wäre ich ja nicht angetreten.“ Als Beisitzerin bleibt sie dem Stadtverband aber erhalten. „Ich hoffe, dass die beiden zu einer guten Zusammenarbeit finden“, sagte sie über das siegreiche Duo.

SPD soll in der Zivilgesellschaft sichtbarer werden

Mann, 42 Jahre alt, sächsischer Landtagsabgeordneter und Kandidat für die Bundestagswahl im September, hatte den Vorsitz vor zweieinhalb Jahren angetreten und vor der jetzigen Wahl angekündigt, weiter an der innerparteilichen Organisation im Stadtverband feilen zu wollen: etwa die Aufgabenverteilung klarer zu kommunizieren, um die kommenden Wahlkämpfe mit ehrenamtlichen Strukturen zu meistern. Rudolph-Kokot, die sich auch im Aktionsbündnis „Leipzig nimmt Platz“ engagiert, hatte mit der Idee für sich geworben, die städtische SPD „enger und sichtbarer in der Zivilgesellschaft“ vernetzen zu wollen und die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften wieder zu stärken. März hatte unter anderem ein Mentoring-Programm für Kommunalpolitikerinnen und -politiker und eine „Zukunftswerkstatt“ vorgeschlagen, um Strategien für Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung und Gesundheit zu entwerfen. Zu den stellvertretende Vorsitzenden wurden Julia Kneisel und Michael Schmidt gewählt.

Von Mathias Wöbking