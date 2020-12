Acht auf einen Schlag: So viele Schulen konnte Leipzig zum neuen Schuljahr im August eröffnen. Damit ist das Investitionsprogramm für neue Bildungsstätten 2020 deutlich vorangekommen. Doch wie steht es um den Kita-Ausbau?

