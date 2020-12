Zehn Monate ist es her, dass dieses Foto entstand – drei Wochen später versetzte der Corona-Lockdown Deutschland in den Stillstand. Bei der OBM-Wahl in Leipzig setzte sich im Frühjahr Burkhard Jung gegen seinen Herausforderer Sebastian Gemkow durch. Björn Meine blickt zurück auf das Kopf-an-Kopf-Rennen.