Jeden Tag werden in Leipzig zehn Falschparker abgeschleppt

Leipzig

Radweg, Kreuzung, Straßenbahngleisbereich, Feuerwehraufstellfläche – kaum ein Ort ist Autofahrern heilig, wenn sie partout keinen anderen Parkplatz finden. Doch nicht immer bringt der Parkverstoß dem Halter dann nur ein Knöllchen ein. Im Durchschnitt lässt das städtische Ordnungsamt jeden Tag in Leipzig zehn Fahrzeuge abschleppen.

3888 Mal kam im Jahr 2019 der Abschleppdienst

Nach Angaben des Dezernats von Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) wurden im vergangenen Jahr „3888 Abschleppmaßnahmen im Stadtgebiet Leipzig wegen verkehrsbehindernder Parkverstöße vollzogen“. In 52 Fällen erfolgte dies auf Anforderung durch die Leipziger Verkehrsbetriebe. Insgesamt wurden dem Ordnungsamt im vergangenen Jahr 148 Mal Behinderungen des öffentliches Personennahverkehrs durch Falschparker gemeldet.

Aufträge wegen blockierter Straßenbahnen werden in der Behörde „mit höchster Priorität“ bearbeitet. Es komme allerdings häufig vor, dass bei Eintreffen der Politessen die Fahrzeuge schon wieder weg sind. „Kann ein verantwortlicher Fahrzeugführer vor Ort nicht festgestellt und zum Wegfahren veranlasst werden, erfolgt durch das Ordnungsamt der Auftrag zur Durchführung einer Abschleppmaßnahme an ein vertraglich gebundenes Abschleppunternehmen“, heißt es vom Ordnungsdezernat.

Parkverstoß schlägt mit 310 Euro zu Buche

Für den Autobesitzer geht so ein Parkverstoß dann mit einigen Hundert Euro ordentlich ins Geld. Für die Kommune und den Abschleppdienst ist das Umsetzen hingegen ein einträgliches Geschäft.

Beispiel: Verkehrswidriges Parken im Bereich eines Rettungsweges im Leipziger Osten – die Kommune kassierte in diesem Fall 35 Euro Verwarngeld plus 65 Euro Verwaltungsgebühren für den „Leistungsbescheid“ zur Abrechnung der Abschleppkosten. Das Abschleppunternehmen berechnete 208 Euro. Gesamtkosten, einschließlich Portogebühren: 310,61 Euro.

Fünf Abschleppunternehmen für die Stadt im Einsatz

Für die Verkehrsüberwachung in Leipzig sind nach Informationen von Ordnungsamtsleiter Helmut Loris „fünf Abschleppunternehmen tätig, die sich zu einer Bietergemeinschaft zusammengeschlossen haben“. Die Leistung werde regelmäßig im Rahmen von öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben. Loris: „Erst im vergangenen Jahr wurde ein Offenes Verfahren, also ein Vergabeverfahren über EU-Schwellenwert, durchgeführt, dessen Ergebnis grundlegend für die derzeitige Vertragsbeziehung mit der Abschlepp-Bietergemeinschaft Leipzig ist.“

Abschleppen muss „angemessen und verhältnismäßig“ sein

Nach Auffassung der Freibeuter-Fraktion im Stadtrat sollte das Abschleppen von Falschparkern auf Straßenbahngleisen, an Bushaltestellen, aber auch auf Radwegen und Fußgängerüberwegen „im Sinne der Verkehrswende“ durch die Stadtverwaltung generell als Sanktionsmethode bevorzugt werden. Über einen entsprechenden Antrag, den die Fraktion in die Ratsversammlung eingebracht hat, soll an diesem Mittwoch abgestimmt werden. In der Stadtverwaltung sieht man dieses Ansinnen allerdings kritisch. Jede Abschleppmaßnahme sei eine Einzelfallentscheidung, die „angemessen und verhältnismäßig“ ausfallen müsse. Im Übrigen habe der Stadtrat dabei kein Mitspracherecht – die Umsetzung der Straßenverkehrsordnung sei eine Weisungsaufgabe und obliege von Rechts wegen den Straßenverkehrsbehörden.

Von Klaus Staeubert