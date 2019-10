Jens Lehmann will in Leipzig CDU-Vorsitz übernehmen

Leipzig

Nach den Verlusten bei Bundes-, Kommunal- und Landtagswahlen steht die Leipziger CDU vor personellen Veränderungen. Am Dienstag kündigte der Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Jens Lehmann (51) seine Kandidatur für den Parteivorsitz an.

Die Christdemokraten wählen am 2. November einen neuen Vorstand. Der derzeitige Vorsitzende Robert Clemen (52) stark unter Druck. Bei der Landtagswahl am 1. September hatte er zudem sein Landtagsmandat verloren – zum zweiten Mal. Clemen wird nicht wieder für ein Amt kandidieren. „Ich gehe ohne Groll – und nach fast 30 Jahren ist das vielleicht auch ein guter Zeitpunkt“, sagte er am Dienstag gegenüber der LVZ. Die CDU müsse sich inhaltlich neu aufstellen. Dafür brauche es auch einen personellen Neustart.

CDU soll „moderne Großstadtpartei werden“

Lehmann wolle mit seiner Kandidatur diesen Neustart und das „Wiedererstarken der Leipziger CDU“ einleiten, erklärte der Bundespolitiker. Er werde die CDU zu einer „modernen Großstadtpartei“ weiterentwickeln, die für „ein Miteinander von Jung und Alt, von Umwelt und Wirtschaft und für ein modernes und weltoffenes Leipzig steht“. Der nächste Kreisvorstand müsse auf Kompetenz und Personen setzen, die in Leipzig fest verankert sind, für Erfolg und Erfahrung stehen. Lehmann: „Wir sollten mit unserem Gesicht alle Bereiche der Gesellschaft vertreten: Jung und Alt, Frau und Mann, Akademiker und Handwerker, politische Vertreter von Stadt, Land und Bund. Nur so bleiben wir als Volkspartei glaubhaft.“ Die CDU brauche eine Mannschaft, die sich „für die Sache einsetzt und die ohne ideologische Scheuklappen nach außen und innen kommuniziert“.

Lehmann ist überzeugt, dass er der CDU aus dem Tief heraushelfen kann. „Im Kommunalwahlkampf 2019 sowie zur Bundestagswahl 2017 habe ich nicht nur in meinem Wahlkreis mit Abstand die meisten Stimmen geholt, sondern stets das beste Ergebnis aller Leipziger CDU-Bewerber eingefahren“, hob der frühere Bahnradprofi und ausgebildete Erzieher hervor.

Von Klaus staeubert