Jung gegen Gemkow – so lief das finale Duell vor der OBM-Wahl

Es war das letzte direkte Aufeinandertreffen vor der OBM-Wahl am Sonntag: Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) und sein Herausforderer Sebastian Gemkow ( CDU) stellten sich am Montagabend in der LVZ-Kuppel den Fragen von LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer und Thomas Liebenberg, Redaktionsleiter Bild Ostdeutschland.

Herr Gemkow, Sie haben sich rar gemacht. Eine Zeitung schrieb vom „Unsichtbaren“. Wo waren Sie in den vergangenen drei Wochen?

Gemkow: Der Wahlkampf war sehr intensiv, ich war auf vielen Podiumsdiskussionen präsent, vor allem im Januar. Danach gab aber eine Reihe von Einladungen, die ich mit meinem vollen Terminkalender als Minister nicht realisieren konnte. Trotzdem: Es gab unheimlich viel Austausch, vor allem im direkten Gespräch mit den Leuten auf der Straße oder in Geschäften.

Leipzig ist heute die Boomtown. Wachstum, Zuzug, geringe Arbeitslosigkeit. Und trotzdem, Herr Jung, wählen die Leipziger, zumindest im ersten Wahlgang, lieber Ihren Konkurrenten. Wie erklären Sie diesen Liebesentzug?

Jung: Das Ergebnis ist hauchdünn. Es geht darum, eine Richtungsentscheidung zu finden. Ich schaue mit Stolz auf die letzten Jahre zurück. Leipzig wird beneidet. Wir finden europaweit Beachtung. Natürlich ist Wachstum auch mit Schmerzen verbunden. Mobilität, Wohnen – da sind viele Probleme zu lösen. Vielen geht die Entwicklung zu schnell, zu dynamisch, zu aufgeregt. Das ist für die, die im Amt sind, schwierig. So erkläre ich mir das Ergebnis.

Leipzigs Erfolgsbilanz spricht eigentlich für Burkhard Jung. Warum sind Sie der Meinung, dass er trotzdem weg muss?

Gemkow: Leipzig hat sich toll entwickelt, weil mittlerweile 600 000 Menschen die Stadt gestaltet haben. Es ist nicht die Arbeit eines einzelnen. Trotzdem stehen wir an einem Schlüsselpunkt. Wir müssen uns entscheiden, wie die Stadt in den nächsten Jahrzehnten aussehen wird. Etwa bei der Mobilität: Wird den Leuten das Autofahren vergällt? Ist Radfahren zu gefährlich? Wie werden sich die Mieten entwickeln? Werden wir mehr Straßenbahnen haben? Wenn wir das jetzt nicht angehen, haben wir in den nächsten Jahre ganz große Probleme. Das spüren die Menschen.

Herr Jung, können Sie Ihren Wählern versprechen, sieben Jahre im Amt zu bleiben?

Jung: Ich fühle mich fit, habe noch vieles vor. Wenn meine Gesundheit mitspielt, will ich mit ganzer Kraft in den nächsten sieben Jahren daran arbeiten.

Jung : Was Frau Nagel twittert, dafür kann ich nichts

Die Linken und Grünen haben ihre Kandidaten zurückgezogen und direkt oder indirekt aufgerufen, Burkhard Jung zu unterstützen. Der Preis dafür sind 44 per Handschlag vereinbarte Zugeständnisse. Sind Sie dann noch Herr im Rathaus?

Jung: Es sind keine Zugeständnisse. Nachhaltige Mobilität, sozialer Wohnungsbau, 40 Schulen – die meisten Dinge sind im Stadtrat vereinbart. Nehmen wir beispielsweise das Stadtentwicklungskonzept. Wir sind nur übereingekommen, bestimmte Dinge stärker zu verfolgen. Etwa Klimaschutzziele. Dabei bewegen wir uns immer auf dem Boden der Stadtratsbeschlüsse. Ich muss ja die Mehrheitsverhältnisse akzeptieren.

Leipzigs aktueller Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Quelle: Kempner

Frau Nagel twittert: „Die neoliberalen Tendenzen werden wir Burkhard Jung schon austreiben.“

Jung: Ich bin Sozialdemokrat. Was Frau Nagel twittert, dafür kann ich nichts. Aber ich unterscheide mich bestimmt von ihr.

Es hat überrascht, wie Sie versucht haben, Ihren Konkurrent mit rechtsgescheitelt, rechtsgekämmt am Wahlabend in die rechte Ecke zu stellen ...

Jung: ... das habe ich nicht! Ich habe ein Bild gemalt, wie sich Leipzig entwickeln soll. Weltoffen, bunt, fortschrittlich, progressiv, als Pendant zu Dresden. Es war nicht meine Absicht, irgendjemanden zu verletzen.

Herr Gemkow: Wie wollen Sie als CDU-Mann gegen die rot-rot-grüne Mehrheit im Stadtrat ankommen?

Gemkow: Alle Stadträte haben großes Interesse an einer konstruktiven Gestaltung Leipzigs. Genauso konstruktiv möchte ich auf alle zugehen und über alle Fraktionen hinweg Leipzig gestalten. Ein sicheres Leipzig, eine schnelle Mobilität, gesunde Umweltschutz- und Lebensverhältnisse: Das sind doch Fragen, die wir sachlich lösen können.

Stichwort Verkehr. Was haben Sie eigentlich dagegen, dass jeder Leipziger für einen Euro am Tag Bus und Straßenbahn fahren kann?

Gemkow : Das 365-Euro-Ticket lohnt sich nicht für alle

Gemkow: Ich habe überhaupt nichts dagegen. Nur will das doch gar nicht jeder Leipziger. Das 365-Euro-Ticket lohnt sich nicht für alle. Für mich steht im Vordergrund: Wie schaffen wir es, den Öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv zu machen, dass ihn mehr Menschen nutzen? Wie können wir die Netze ausbauen, die Takte verdichten, das Ticketsystem vereinfachen? Es muss attraktiv sein, freiwillig das Auto stehen zu lassen. Das geht nur über Angebote, nicht über Verbote.

Jung: Es gibt aber eine große Skepsis im Stadtrat, ob man die Probleme mit einem CDU-Oberbürgermeister lösen kann. Denn die CDU-Fraktion hat systematisch nachhaltige Mobilität und sozialen Wohnungsbau verhindert. Mir geht es darum, alles zu synchronisieren. Also eine Milliarde Euro in den Ausbau des Netzes zu investieren und das 365-Euro-Ticket einzuführen. Diese historische Chance müssen wir nutzen.

Herausforderer Sebastian Gemkow (CDU), derzeit Sachsens Staatsminister für Wissenschaft. Quelle: Kempner

Wie viel Geld vom Bund und für welchen Zeitraum gibt es denn nun tatsächlich?

Jung: Wir diskutieren gerade in Berlin, wie die Förderung der zehn Modellstädte erfolgt. 16 haben sich beworben. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Leipzig den Zuschlag bekommen kann. Jetzt geht es um die Höhe des Budgets. Bis 2024 ist die Phase der Anschubfinanzierung gedacht. Dann wird zunächst innegehalten. Aber glauben Sie mir, niemals wird der Bund aus dieser Situation herauskommen. Dieses Jahr fällt die Entscheidung. Aber auch Leipzig wird seinen Anteil beisteuern müssen. Mit der Einführung des Tickets fehlen uns zunächst 20 Millionen Euro.

Gemkow: Aus meiner Erfahrung ist es nicht so, dass der Bund sich langfristig an angeschobenen Projekten beteiligt. Dann muss die Kommune einspringen. Dann geht es um Geld, dass uns möglicherweise beim Ausbau des ÖPNV fehlt.

Jung : Das System wird auf Dauer kollabieren

Parkplätze wurden zugunsten des Fahrradverkehrs reduziert. Warum sollten Autofahrer Sie wählen?

Jung: Wir brauchen eine Mobilität für alle. Das geht nur im Miteinander von Bus, Bahn, Rad und Auto. In Leipzig sind 50 000 neue Autos in den letzten zehn Jahren hinzugekommen. Das System wird auf Dauer kollabieren. Die Verkehrswende muss daher bedeuten: Der öffentliche Nahverkehr muss gefördert und sicherer werden. Und wir brauchen freie Bahn für den Wirtschaftsverkehr. Und das will ich über Angebote statt Verbote regeln. Deshalb brauchen wir auch Bewohnerparken sowie Quartiersgaragen. Und 30 Euro wie im Waldstraßenviertel sind überschaubar. Ich will es deutlich sagen: Die öffentliche Hand ist nicht zuständig für den Parkplatz des privaten Autobesitzers.

Gemkow: Für mich steckt dahinter eine Strategie, Autos aus der Stadt zu verbannen. Das Waldstraßenviertel könnte durch eine Quartiersgarage entlastet werden. Probleme rund um die Jahnallee wären durch eine Einbahnstraßen-Regelung zu entspannen. Die Menschen müssen aber die Möglichkeit haben, ihr Auto fußläufig abzustellen. Das betrifft Anwohner ebenso wie Gewerbetreibende oder Patienten, die zum Arzt wollen. Dazu gehört auch, dem großartigen Verein RB Leipzig das weitere Wachstum zu ermöglichen. Und dies nicht auf dem Altar der Ideologie zu opfern.

Jung: Das ist doch unstrittig, dass wir ein Parkhaus oder eine Tiefgarage bauen. Sonst ist der Betrieb des Stadions nicht gewährleistet. Da gibt es gar keinen Streit. Die einzige offene Frage ist, ob wir das über Erbbaupacht oder Verkauf des Grundstücks regeln. Und da hat der Stadtrat eine klare Haltung: Wir verkaufen in der Regel keine kommunalen Flächen mehr.

Der Investor ist bereit, zu bauen und sogar das Sportmuseum zu integrieren. Es geht um ungefähr 50 Millionen Euro. RB vermittelt den Eindruck, als sei ihm der Verkauf zugesagt worden.

Jung: 2018 haben wir das erste Mal verhandelt. Konsens war: Erbpacht. Aber Herr Mateschitz will generell kaufen. Es gibt aber gute Gründe, kommunale Flächen für die Bürger Leipzigs zu erhalten. Mercateo zieht von München nach Leipzig und baut seinen Firmensitz in Erbpacht auf dem Areal der Wasserwerke.

Breuninger beispielsweise erhielt ein Grundstück mitten in der City.

Jung: Ja. In den 2000er-Jahren wurden viel zu viele Flächen verkauft, weil die finanzielle Not der Stadt groß war. RB ist ein Segen für unsere Stadt. Wir brauchen eine Lösung, die für beide Partner gesichtswahrend ist. Und es muss vor allem ausgeschlossen werden, dass der Investor die Fläche weiterveräußern kann.

Das Dogma verhindert aber einige Projekte. Wie viele Jahre wird beispielsweise über die Markthalle auf dem Leuschnerplatz geredet. Da besteht dasselbe Problem.

Jung: Nein. Der Verkauf ist beschlossen. Aber der Bodenpreis ist durch die Decke gegangen. Ist da eine Markthalle überhaupt zu refinanzieren? Wir möchten das, aber wir möchten eine echte Markthalle wie in Barcelona oder Amsterdam und keinen besseren Supermarkt.

Gemkow: Es ist doch Tagesgeschäft, dass Leipzig Flächen an private Investoren verkauft. Diese brauchen Sicherheit. Wird das unmöglich gemacht, dann investiert keiner mehr und es erfolgt kein Wachstum. Im Gegenteil: Der Druck auf dem Wohnungsmarkt wächst. Auch die Stadt muss künftig mehr Flächen kaufen und weitsichtig wie unsere Vorväter agieren. Da wünsche ich mir mehr Flexibilität.

Jung: Das tun wird doch.

Gemkow: Warum wird dann RB Leipzig das Leben so schwer gemacht? Der Verein tut etwas für Familien und will wachsen. Gibt sogar dem Sportmuseum ein Domizil. Warum wird dies blockiert?

Jung: Die Haltung im Stadtrat ist klar: Wir müssen das Eigentum der Bürger schützen und gleichzeitig Entwicklungen voranbringen.

Gemkow : Viele Unternehmen haben eine Erfolgsgeschichte hingelegt

15 Prozent der Leipziger besitzen Wohnungseigentum. Die meisten leben in Wohnungen, die einem Investor gehören. Wie ändert sich das?

Jung: Wir weisen Wohngebiete aus, in denen Leipziger Grundstücke erwerben können wie in Knauthain, Böhlitz-Ehrenberg, Heiterblick II. Das ist eins der großen Probleme.

Gemkow: Die Ausweisung der Wohngebiete schleppt sich hin. Schon seit Jahren.

Das finale Duell: Burkhard Jung (SPD, Zweiter von links) und Sebastian Gemkow (CDU) stellten sich den Fragen von LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer (links) und Bild-Ostdeutschland-Chef Thomas Liebenberg (rechts). Quelle: Andre Kempner

Sehr viele Leipziger haben das Geld überhaupt nicht, Eigentum zu erwerben. Ein Drittel der Vollbeschäftigten verdient weniger als 2200 Euro brutto im Monat. Wie wollen Sie gut bezahlte Arbeitsplätze in die Stadt holen – und nicht nur Logistik, bei der Menschen wenig Geld verdienen?

Gemkow: Der Schlüssel ist für mich, den Erwerb von Wohneigentum zu fördern. Beispielsweise über die Sächsische Aufbaubank des Freistaates Sachsen. Die Kernfrage ist natürlich: Wie bekommen wir es hin, höherwertige Arbeitsplätze in Leipzig zu schaffen? Wir haben viele regionale Unternehmen, die eine Erfolgsgeschichte hingelegt haben. Allerdings können die ihre Wertschöpfung in den Grenzen unserer Stadt nicht weiter ausbauen. Deshalb müssen wir ihnen helfen, ihre internationalen Aktivitäten zu vergrößern und vor allem Unternehmen fördern, die in Leipzig auf wenig Fläche viele Arbeitsplätze anbieten.

Jung: Da ist mir gar nicht bange. Schon lange vergeben wir Flächen nicht mehr an Logistiker. Die haben uns aber wesentlich geholfen, das Thema Massenarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Wir haben eine wunderbare Entwicklung wie in der Bio-City, mit Beiersdorf einen neuen Player am Markt. Und in der Autoindustrie haben wir das große Glück, zwei der innovativsten Unternehmen zu haben, die auf Elektromobilität setzen.

Welchen Platz bekommen da die Handwerksbetriebe?

Jung: Wir haben 27 000 Unternehmen in Leipzig, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Handwerkern geht es in der Regel gut. Wir sind gut beraten, diesen Bestand zu pflegen. Da ist immer Luft nach oben, aber wir müssen uns da nicht verstecken.

Gemkow: Viele Handwerker sind erst seit wenigen Jahren in einer Situation, die für sie komfortabel ist. Dies haben sie sich auch verdient. Doch oft ärgern sie sich, wie mit ihnen und ihrer Arbeit umgegangen wird. Es müssen auch wieder Betriebe auf Hinterhöfen möglich sein wie früher. Wir müssen organisieren, das Handwerk attraktiv zu machen.

Jung : Wir haben ein linksextremistisches Gewaltpotenzial

Connewitz ist zum Hotspot linker Gewalt geworden zu sein. Wie konnte es so weit kommen?

Jung: Wir haben in Leipzig ein linksextremistisches Gewaltpotenzial, dass aber nicht an Connewitz festzumachen ist. Die Netzwerke sind ganz anders organisiert – ebenso wie die der Rechtsextremen. Der Stadtteil Connewitz ist ein Symbol geworden für das andere Sachsen. Gegen Rechtsextremismus und mit bunten Lebensentwürfen. Jetzt geht es darum, sich zu einer organisierten Gewaltfreiheit zu bekennen.

Gemkow: Es ist legitim, wenn Menschen ihr Leben anders als der Durchschnitt einrichten. Recht und Gesetz müssen aber in allen Stadtteilen gelten. Deshalb steuert der Freistaat Sachsen nach und stellt zusätzliche Polizisten ein. Ich erwarte aber auch von der Stadt, dass das Personal hochgefahren wird. Und man diesem den Rücken stärkt.

War die Stadt auf dem linken Auge blind?

Gemkow: Das glaube ich nicht. Polizei und Stadtverwaltung halten sich an Recht und Gesetz. Aber man muss hinter den Männern und Frauen stehen. Das will ich ihnen vermitteln.

Jung: Ich habe mein Versprechen erfüllt und 40 neue Leute im Stadtordnungsdienst eingestellt. Die Polizei wurde kaputtgespart. Und ich muss es leider so sagen, Herr Gemkow: Sie haben damals mitgestimmt beim Abbau von Polizeistellen. Ich bin dem sächsischen Ministerpräsidenten dankbar, dass sich das nun ändert.

Fühlen Sie sich an einem Ort Leipzigs unsicher?

Jung: Nein, ich bewege mich überall gern und frei. Durch Morddrohungen und Hassbotschaften habe ich in den vergangenen Jahren aber in der Tat Angst verspürt.

Gemkow: Nein, an keinem. Es geht aber nicht um mein Sicherheitsgefühl. Die Kriminalitätsstatistik ist zwar rückläufig. Aber wir reden immer noch über eine unheimlich große Zahl von Straftaten. Und jede ist eine zu viel.

Von Mathias Orbeck