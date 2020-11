Leipzig/Köln

Die Leipzigerin Ann-Kathrin Zierau sitzt im Bundesvorstand der Jusos. Gemeinsam mit der Kölner Sozialarbeiterin Lena Teschlade hat die 22-Jährige ein Netzwerk gegründet, das sich innerhalb der SPD dafür einsetzen will, käuflichen Sex zu verbieten. Über die Website des Netzwerks will sie ab Mittwoch, dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, weitere Mitstreiterinnen finden, um künftig den Kurs ihrer Partei zu beeinflussen.

Ann-Kathrin Zierau, warum sollte es verboten sein, Geld für Sex zu bezahlen?

In den meisten Fällen ist Sex, für den eine Seite Geld bezahlt, nicht einvernehmlich. Schließlich lässt sich kaum überprüfen, ob die Frau ihren Körper aus finanzieller Not verkauft. Ich sehe Sexarbeit daher als eine Form von Gewalt, die Frauen ertragen, weil sie verzweifelt sind. Die Profiteure sind Männer, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung über das nötige Geld dafür verfügen.

Vergessen Sie dabei nicht all jene Frauen, die freiwillig mit Sexarbeit Geld verdienen?

Diese Frauen halte ich für einen Mythos, jedenfalls ihre Anzahl. Sicher gibt es Frauen, die gutes Geld als Escort-Service verdienen. Bloß machen diese nur einen Bruchteil aller Sexarbeiterinnen aus. 2015 hat der Spiegel aufgedeckt, dass Berufsverbände, die Sexarbeiterinnen vertreten, nur über eine zweistellige Zahl von Mitgliedern verfügen.

Die „Loverboy“-Masche soll bekämpft werden

Würde ein Sexkaufverbot, wie Sie es fordern, nicht dazu führen, dass viele Prostituierte ihren Beruf weiter ausüben – aber dann unter illegalen, prekären Bedingungen? Anders gefragt: Leiden am Ende nicht wieder die Frauen darunter?

Das ist eine Gefahr. Deshalb fordern wir das „Nordische Modell“, wie es schon seit 1999 beispielsweise Schweden etabliert ist. Demnach wird nicht die Prostituierte bestraft, sondern der Freier. Also der Mann, der sich Sex kaufen will.

Was vermutlich Freier abschrecken und Sexarbeiterinnen um Einnahmen bringen würde. Verlieren also nicht trotzdem die Frauen?

Wir wollen, dass der Staat zusätzlich Prostituierten beim Ausstieg aus der Branche hilft. Auch denen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und abgeschoben werden könnten. Unser Konzept würde auch Aufklärung beinhalten, die dafür sorgt, dass Frauen gar nicht erst in die Zwangslage kommen, ihren Körper zu verkaufen. Beispielsweise die manipulative „Loverboy“-Masche ließe sich so bekämpfen.

Was ist das?

Dabei umgarnt ein Zuhälter eine Frau, häufig Schülerinnen oder junge Frauen, die davon träumen, nach Deutschland zu kommen. Er macht ihr Geschenke und große Versprechungen. Dann bittet er sie, das gemeinsame Einkommen aufzubessern, indem sie sich prostituiert. So gelangen die Frauen in eine Abhängigkeit, aus der sie sich nur schwer allein befreien können.

„Die härteste Kritik kommt von links“

Erhalten Sie aus Ihrer Partei eigentlich Kritik für Ihre Initiative?

Natürlich legen manche in der SPD Wert auf die Freiheit des Marktes und finden, dass auch Sex käuflich sein sollte. Andererseits erhalten wir teilweise überraschende Zustimmung von sehr wertkonservativen Christen. Die härteste Kritik kommt eher von links, von sich als progressiv verstehenden Feministinnen.

Wirklich?

Das sind dann oft Frauen, die sich dafür einsetzen, dass Sexarbeit als ganz normale Arbeit angesehen, gut bezahlt und nicht stigmatisiert wird. Ich glaube, dass hinter dieser Argumentation zwar die richtige Intention steht – den Frauen zu helfen. Ihr liegt aber ein riesiges Missverständnis von Feminismus zugrunde.

„ Sexarbeit ist das Resultat einer Welt der mächtigen Männer“

Warum?

Natürlich sollte Sexarbeit, wenn sie stattfindet, unter sicheren Bedingungen stattfinden. In meinen Augen ist dieser Beruf aber das Resultat einer patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft – also einer Welt, die von mächtigen Männern dominiert wird. Sie beruht auf der ungleichen Stellung von vermeintlich starken Männern und angeblich schwachen Frauen. Das sind Dinge, die ich als Feministin eigentlich bekämpfe.

Was könnte Leipzig gegen Sexarbeit tun?

Im Großteil der Stadt ist das Anbieten von Prostitution verboten. Allerdings wird dabei immer die Frau bestraft, nicht der Freier. Ich wäre dafür, das Verbot aufzuheben oder die Strafen auf die Freier umzulagern – und gleichzeitig Leipziger Sexarbeiterinnen Hilfe anzubieten, sich aus ihrer Lage zu befreien.

