Leipzig

Erfolg für die Bürgerinitiative Rückmarsdorf: Diese hatte sich unter dem Motto „Mit uns ist kein Kies zu machen!“ seit nahezu vier Jahren gewehrt, dass der Baustoffhandel Günter Papenburg mit seinem geplanten Kiesabbau zu nah an ihre Ortschaft heranrückt. Wie berichtet, möchte die Firma auf einem 47 Hektar großen Feld östlich der Miltitzer Straße eine neue Kiesgrube erschließen. Geplant war dabei ein Mindestabstand von 75 Metern zu den Häusern. Nun hat der Stadtrat sich nach einem gemeinsamen Antrag von Grünen, Linken und der SPD gegen den Verkauf von städtischen Grundstücken in Rückmarsdorf entschieden. Dadurch ist nun ein Mindestabstand von 300 Metern zur Wohnbebauung gewährleistet. Die Stadt Leipzig hatte darauf bereits in einer Stellungnahme 2018 bestanden.

Von M.O.