Kita-Plätze: Stadt Leipzig rechnet mit Entspannung bis zum Sommer

Leipzig

Die Kita-Krise entspannt sich: „Bis zu Beginn des nächsten Schuljahres haben wir ausreichend Kita-Plätze“, sagt Sozialbürgermeister Thomas Fabian ( SPD), der am Dienstag die Bedarfsplanung 2020 vorstellte. So kommen im neuen Jahr 1690 Plätze neu hinzu. „Damit können wir unser Ziel erreichen.“ Die Bautätigkeit lasse aber in den nächsten Jahren nicht nach. „Um den Eltern Wahlmöglichkeiten zu bieten, brauchen wir genügend Reserveplätze. Das ist dann das nächste Ziel.“ Konkret rechnet die Stadt mit einem maximalen Bedarf einschließlich Reserve für 2020 von 35 040 Plätzen. Für Hortkinder werden ab Schuljahresbeginn 2020/21 etwa 21 695 Plätze benötigt – mit der Eröffnung neuer Grundschulen erhöhen sich die Kapazitäten.

14 Projekte werden 2020 fertig

Was wird derzeit gebaut? Die 1690 Plätze entstehen in 14 Neubauten sowie Ersatzneubauten. Die letzte Einrichtung wird im Dezember 2020 fertig. „Wir bauen aber weitaus mehr. Das sind nur jene Gebäude, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit fertig werden“, betont Fabian. Unter den neuen Einrichtungen befinden sich auch sechs (915 Plätze) der insgesamt zwölf Leipzig-Kitas. Vier dieser Kitas – alle im Stadtbezirk Nord – sind bereits 2019 in Betrieb gegangen (ca. 500 Plätze).

Das sind die neuen Kitas 2020 Bockstraße I– Träger: Volkssolidarität SV Leipzig, vorauss. Fertigstellung: Jan. 20; Bockstraße II– Träger: Fröbel Bildungs und Erziehungs GmbH, vorauss. Fertigstellung: Jan. 20; Arthur-Nagel-Straße 1 – Träger: Volkssolidarität SV Leipzig (Wiederinbetriebnahme), vorauss. Fertigstellung: Febr. 20; Nonnenmühlgasse – Träger: Caritasverband Leipzig, vorauss. Fertigstellung: Juni 20; Zeumerstraße 5 – Träger: Fröbel Bildungs und Erziehungs GmbH, vorauss. Fertigstellung: Juni 20; Paul-Küstner-Straße – Träger: Stadt Leipzig, vorauss. Fertigstellung: Juni 20; W.-Sammet-Straße 33-39 – Träger: Verein Herbie, vorauss. Fertigstellung: Juni 20; Gärtnerstraße 179– Träger: Verein Herbie, vorauss. Fertigstellung: Juli 20; Stöckelstraße 29 – Träger: Johanniter Unfallhilfe; vor. Fertigstellung: August 20; Gundermannstraße 16– Träger: Verein Känguru (Bestandsgebäude), vorauss. Fertigstellung: August 20; L.-Colditz-Straße – Träger: Stadt Leipzig, vorauss. Fertigstellung: August 20; Buchener Straße– Träger: Volkssolidarität Leipziger Land / Muldental (Ersatz Leipziger Straße 21), vorauss. Fertigstellung: August 20; Bremer Straße 17– Träger: Berufsbildungswerk für Hör- und Sprachgeschädigte, Ersatzneubau, vorauss. Fetigstellung: Oktober 20; Seehausener Allee– Träger: Volkssolidarität Leipziger Land / Muldental, vorauss. Fertigstellung: Dezember 20.

Reicht das aus? Momentan gibt es noch Engpässe. Klagen gegen die Stadt sind aber rückläufig. Die Zahl wird derzeit mit 25 Verfahren angegeben. Die Geburtenzahlen stagnieren allerdings beziehungsweise sind leicht rückläufig. So gab es im Vorjahr 6779 Babys (2017: 6976). Hinzu kommt: Viele Familien mit Kindern unter sechs Jahren ziehen ins nähere Umland. Ablesbar ist dies am negativen Wanderungssaldo in dieser Altersgruppe (2018: -796). Auch das trägt zur Entspannung bei.

Hohes Niveau bei Bedarfsquote

Wird für jedes Neugeborene ein Platz geplant? Nein. Die Stadt geht von einer Bedarfsquote von 92,5 Prozent für Kinder ab drei Jahre bis zum Schuleintritt aus. Für die Ein- bis Dreijährigen sind es 88,3 Prozent. „Ein hohes Niveau“, wie Fabian sagt. Ermittelt wird die Quote anhand der Anmeldezahlen im Kitaportal plus Reserveplätze. Sie soll perspektivisch gesteigert werden. Die Stadt will dann auch gezielt bei Familien mit Migrationshintergrund werben, ihre Sprösslinge in die Kita zu schicken. Das fördert die Integration.

Wie geht es weiter? Bis Frühjahr 2021 folgen etliche weitere Kitas, für die die Baugenehmigung vorliegt beziehungsweise für die bereits der Bagger rollt. Der Ausbau sowie die Baumaßnahmen in vorhandenen Einrichtungen gehen die nächsten fünf Jahre weiter. „Wir bewerten derzeit die Substanz unserer Häuser. Wir brauchen Ersatz für einige Einrichtungen, die wir nicht dauerhaft betreiben können“, so Nicolas Tsapos, der Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Bildung. Einfach, weil es für die dann keine Betriebsgenehmigung mehr geben wird.

Stadt setzt auch auf ausländische Fachkräfte

Woher kommt das Personal? Neben der regulären Erzieherausbildung bietet die Stadt pro Jahr selbst eine berufsbegleitende Erzieherausbildung für 50 junge Leute an, weitere 50 Stellen bei freien Trägern werden ebenso finanziert. Künftig sollen auch qualifizierte Menschen mit einer Ausbildung im Ausland sowie mit Fachausbildung in der DDR eingesetzt werden. Das Kultusministerium hat die Sächsische Qualifikations- und Fortbildungsordnung befristet bis 31. Juli 2020 geändert (die LVZ berichtete). Fabian: „Die Entscheidung, wen sie für geeignet halten und einstellen, liegt aber bei den Trägern.“

Von Mathias Orbeck