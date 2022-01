Leipzig

Leipzigs Hotels und Pensionen kämpfen um jeden Gast. Doch darf die Leipziger Tourismus und Marketing GmbH eigentlich noch für Flüge werben? „Der Flugverkehr gilt als eine der dreckigsten Verkehrsarten überhaupt“, sagt Michael Neuhaus, der umweltpolitische Sprecher der Fraktion Die Linke. Leipzig habe immerhin die Absicht erklärt, eine Vorreiterrolle in Sachen Klimaschutz einnehmen zu wollen. Die Konsequenz: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt und ihrer Unternehmen sollen möglichst keine Reisen mehr mit fossilen Antriebstechnologien durchführen. Der LTM habe die Werbung einer spanischen Airline für Flüge zwischen Paris und Leipzig unterstützt. Die Distanz zwischen Paris und Leipzig, so Neuhaus, betrage aber weniger als 1.000 Kilometer. „Sie lässt sich ohne großen Aufwand und auch innerhalb einer angemessenen Zeit mit dem Zug zurücklegen“, sagt er und verlangt im Stadtrat Aufklärung.

LTM-Chef Bremer: Auf gute Flugverbindungen nicht verzichten

„Wir setzen seit Jahren verstärkt auf Kooperationen mit der Deutschen Bahn und auch auf Bahnreiseveranstalter wie Ameropa. Auf gute Flugverbindungen nach Leipzig können wir jedoch nicht verzichten, da diese eine Voraussetzung dafür sind, dass in Leipzig internationale Kongresse und Messen stattfinden“, entgegnet Volker Bremer, der Geschäftsführer der LTM GmbH. Und verweist auch auf den Flughafen Leipzig/Halle mit mehr als 10.000 Arbeitnehmenden als fester Bestandteil der Clusterstrategie Leipzigs.

Wirtschaftsförderung: Flughafen ist Pluspunkt für Leipzig

Das Amt für Wirtschaftsförderung sieht das ebenso. Der Flughafen gelte als einer der logistischen Pluspunkte Leipzigs. „Diese Vorteile dürfen sich aber nicht auf den Warentransport beschränken, sondern müssen auch hochfrequente, zuverlässig planbare Anbindungen an internationale Drehkreuze bieten, zum Beispiel zu Metropolen in Europa“, heißt es dort. So habe der Flughafen bereits innerdeutsche Verbindungen drastisch zurückgefahren. Künftig wolle er sich vermehrt auf das Europageschäft fokussieren. Dabei biete die Flugverbindung oft echte Zeitvorteile gegenüber Bahnverbindungen, wie das Beispiel Paris zeigt (7 bis 8 Stunden Fahrtzeit, mindestens einen, meist aber mehrere Umstiege). Noch wichtiger sei der Anschluss an europäischen Hubs, um sich ein weiteres Netz an Fernverbindungen neben dem der Lufthansa AG in Frankfurt und München zu erschließen. „Diese Verbindungen öffnen die Tür für zahlungskräftige Besucher unserer Messe-, Veranstaltungs-, Wissenschafts- und Kulturlandschaft, wie etwa Fachkongresse oder das Bachfest mit vielen internationalen Besuchern oder ein Großforschungszentrum mit Weltrang“, so das Amt für Wirtschaftsförderung.

Freistaat und Flughafen finanzieren Kampagne

Die seit dem 2. November 2021 bestehende direkte Flugverbindung Leipzig-Paris war daher Anlass für eine Kooperation mit dem Flughafen Leipzig, der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) sowie dem Freistaat Sachsen, um das Reiseziel Leipzig in Paris zu vermarkten. Sogar ein Gewinnspiel gab es. Schief gegangen war lediglich die Werbung für den Weihnachtsmarkt, die nach dessen Absage durch die Landesregierung nicht mehr rechtzeitig gestoppt werden konnte. Finanziert wurde die Kampagne vollumfänglich aus Mitteln des Freistaates Sachsen und des Flughafen Leipzig-Halle, ergänzt durch Sachleistungen der DZT, die speziell die Plakataktion unterstützte. Durch den LTM wurden für die Kampagne keine eigenen Mittel aufgewendet, er übernahm eine organisierende und koordinierende Rolle. Im Jahr 2020 lag Deutschland auf Platz 3 der Auslandsreiseziele für Franzosen, darunter wollten etwa 45 Prozent in Städte.

Von Mathias Orbeck