Leipzig

Gerade mal ein Jahr ist es her, dass der Stadtrat den Klimanotstand ausgerufen hat. Der Beschluss sah auch vor, die Anschaffung und Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf Basis fossiler Energieträger in der Stadtverwaltung sofort einzustellen.

Doch nun plant die Stadtverwaltung doch wieder, für Oberbürgermeister und Bürgermeister Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren anzuschaffen. Der Stadtrat soll dafür eine Ausnahmegenehmigung für die Dauer von drei Jahren erteilen. Demnach würde das Verbrenner-Verbot dann nicht mehr gelten, wenn das Dienstfahrzeug an mindestens zehn Tagen im Jahr für Fahrten von mehr als 300 Kilometer gebraucht wird. In diesem Fall sollen ausnahmsweise Hybridfahrzeuge statt reiner E-Autos erlaubt sein.

Reichweite von E-Autos für Dienstzwecke zu gering

Grund: Die noch zu geringe Reichweite von Elektroautos. Mitunter müssten Termine außerhalb der Stadt an mehreren Orten hintereinander absolviert werden, so etwa in Dresden in der Staatskanzlei und im Anschluss in Berlin beim Deutschen Städtetag. Mit einer Batterieladung Berlin zu erreichen sei unmöglich, noch dazu, wenn es Stau auf der Autobahn gibt. Außerdem koste die Suche nach einer Ladestation zu viel Zeit, argumentiert die Verwaltung.

Zwar gebe es auch Fahrzeuge mit Reichweiten von 500 Kilometern. Doch diese seien entweder nicht verfügbar (Tesla) oder in Anschaffungs- oder Leasingkosten zu teuer ( Audi), was mit den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit nicht vereinbar sei.

Von K. S.